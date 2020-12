Istambul Cozinha e Bar traz de volta noite de tango após sucesso entre clientes

Após o sucesso das duas apresentações do casal Juliano Andrade e Paula Emerick, campeões brasileiros de tango de pista, o Istambul Cozinha e Bar, localizado na 215 sul, promove mais uma noite de tango nesta quinta-feira (17), a partir das 20h. O couvert artístico é de R$15. Entre trabalhos já desenvolvidos pelo casal, merecem destaque diversas apresentações que fizeram em prestigiosas milongas de Buenos Aires; aulas e apresentações na Bélgica, Colômbia, Espanha, França, Grécia, Holanda e Itália; direção de grupos coreográficos e participações como professores e bailarinos em cinco edições do Congresso Brasileiro de Tango.

E, além da noite de tango, nesta quarta (16) haverá a tradicional Quarta Latina, às 19h30, com ritmos latinos como Salsa, Merengue, Bachata, Cumbia e Re ggaeton, com couvert artístico de R$10. Como de praxe, antes, às 18h, também haverá o Encontro Conversação Poliglota, com o Professor Wemerson, que dará aulinhas de inglês para viagem. As reservas para os eventos podem ser feitas pelo telefone (61) 3223-5892