Istambul Cozinha e Bar promove noite árabe nesta sexta (29)

Nesta sexta-feira, dia 29 de janeiro, a partir das 20h, o Istambul Cozinha e Bar promove a primeira Noite Árabe de 2021. Com apresentação de espetáculo árabe com a dançarina Luna Jalilah, a casa, localizada na 215 sul, também oferecerá desconto em todos os pratos árabes do menu. O destaque vai para o Combo Árabe, que sai de R$69,90 por R$49,90. Ele é composto de Homus, Baba Ganoush, Coalhada seca, Berinjela Istambul, Tabule, Quibe cru e dois pães árabes. Além disso, outras delícias são o Shish Taouk – espetos de kafta e de frango -; os Maklubas de carne e de frango, prato típico palestino acompanhado de arroz, legumes, pão árabe e salada; a Shacrya – ragu de carne na coalhada seca; e o Carneiro assado. E não pode faltar a sobremesa árabe que mais tem feito sucesso entre os comensais: a Knafa, uma massa de shaaria com calda de rosas, recheada com muçarela de búfala e servida com sorvete de pistache com tâmaras.