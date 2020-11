Irmãos na Cozinha mostram que é possível comer deliciosas sobremesas sem culpa

PUBLICIDADE

Quem disse que ter uma alimentação saudável significa abrir mão de comidas saborosas? Para provar que é possível degustar deliciosos doces sem prejudicar a saúde, os Irmãos na Cozinha, dupla de sucesso no Instagram formada pela nutricionista Carol Bustamante e pelo tenista Rodolfo Bustamante, lançam pela Bazar Editorial, do Grupo Editorial Edipro, a obra Irmãos na cozinha – Ser saudável é uma delícia, que ensina como adoçar a vida e, ainda assim, seguir uma alimentação equilibrada, nutritiva e cheia de sabor.

Unidos pela comida e com uma abordagem descomplicada, os Irmãos na Cozinha criam receitas gostosas e bem elaboradas, que aliam o prazer em comer à saúde, além de mostrar como é possível comer doces sem culpa. “Em caso de alergias e intolerâncias alimentares, acreditamos que um doce pode ser saudável…desde que se cuide da qualidade dos ingredientes e da quantidade consumida. Ou seja, o açúcar como coadjuvante e o protagonista o sabor natural dos alimentos”, explica Carol Bustamante.

Da torta de limão ao bolo de pote, passando por sorvetes refrescantes, mousses, crepes, geleias, brigadeiros e outras delícias, este livro de estreia da dupla Irmãos da Cozinha reúne 55 receitas doces de dar água na boca. Todas preparadas de forma saudável e prática. Com várias opções de sobremesa para o dia a dia ou, até mesmo, para o cardápio de uma festa.

Ser saudável é uma delícia também apresenta preparações básicas de leites vegetais e de amêndoas, opções ao açúcar refinado e muitas outras dicas para quem, mesmo em dieta, não abre mão dos doces. Todas as receitas são legendadas com indicações de preparações veganas, low carb e high carb, sem lactose ou glúten, para auxiliar aqueles que seguem dietas restritivas.

Sobre os autores: Ao se mudar para os Estados Unidos para estudar economia pela Texas Christian University, Rodolfo Bustamante rapidamente tornou-se um atleta do Tênis. Por quase 8 anos competiu nas quadras norte-americanas. O ritmo intenso de treinamentos exigia um cuidado extra com a alimentação e as consultas à irmã,Carol Bustamante, nutricionista, formada pela USP de Ribeirão Preto, se tornaram constantes. Com sua experiência profissional, Carol auxiliava o irmão, a manter uma alimentação adequada à dieta de um atleta. As dicas de Carol e os testes culinários de Rodolfo eram compartilhados por meio de fotos. Então em 2013, para inspirar as pessoas interessadas em cozinhar bem, com estilo e, principalmente, com saúde, eles criaram o perfil Irmãos na Cozinha no Instagram. Em 2017, Rodolfo voltou ao Brasil e a parceria se aprofundou ainda mais. Agora, com seu primeiro livro, os Irmãos na Cozinha querem mostrar que ser gourmet é ser saudável.