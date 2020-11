Inauguração: Villa Parrilla traz carnes nobres a ferro e brasa

PUBLICIDADE

Uma nova opção para os amantes de carnes nobres chega à capital. O Villa Parrilla inaugura sua primeira unidade em Brasília e oferece ao seleto público da cidade cortes tipicamente argentinos e uruguaios, feitos na parrilla. Entre as principais opções do menu estão o ancho – corte lateral do contrafilé argentino, servido em espessos bifes de, no mínimo, dois dedos – e o chorizo – parte nobre do contrafilé, que exibe uma rica capa de gordura e marmoreio moderado. Todas as peças do menu serão assadas na parrilla, instrumento que prepara a carne a ferro e brasa, preservando a suculência e o sabor genuíno das carnes.

Os proprietários do Vila Parrilla são Braulio Diniz e Gabriel Negreiros. Eles decidiram investir na abertura de um restaurante, mesmo diante das incertezas de uma pandemia, focando na oportunidade de gerar empregos. “Notamos que a situação ficou muito difícil, muitas empresas fecharam as portas e, consequentemente, muitas pessoas perderam seus empregos. Foi uma situação em que todo o comércio foi pego de surpresa. Pensamos nos nossos colaboradores e em suas famílias e vimos uma oportunidade de gerar empregos, trazer um pouco de segurança às pessoas em um momento tão difícil”, explica Braulio Diniz.

Para o sócio Gabriel Negreiros, a grande motivação para a abertura do restaurante Villa Parrilla veio de um sonho de construir um negócio voltado para carnes, sua grande paixão. Apaixonado por churrasco, o empresário, que sempre acompanhou o pai na cozinha, despertou desde cedo a vontade de buscar novidades e se aperfeiçoar no churrasco. “Há algum tempo conheci a parrilla e me encantei. As diversas técnicas envolvidas, os sabores diferenciados das carnes, a evolução dos cortes que extraem o melhor de cada peça, o trabalho focado em trazer mais suculência, mais sabor e mais maciez. Tudo é espetacular”, pontua Gabriel.

A Villa Parrilla abre as portas no Shopping Deck Norte, no Lago Norte, no mês de dezembro. Além de carnes nobres, serão servidas outras opções de cortes no espetinho – agregando praticidade no consumo.

Serviço: Villa Parrilla

Endereço: Shopping Deck Norte – Setor de Habitações Individuais Norte CA 1 – Lago Norte

Funcionamento: de segunda a sábado, das 10 às 22h

Aos domingos, das 12 às 22h