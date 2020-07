Home office: pratos executivos são a aposta de chefs para atrair a clientela que está em trabalho remoto

PUBLICIDADE

A pandemia mudou a rotina no mundo todo. As pessoas tiveram que se adaptar à nova realidade e entre elas, está o trabalho remoto. Assim, com a correria do dia a dia, fica difícil conciliar trabalho, filhos e afazeres domésticos, como cozinhar. Por isso, pratos executivos tornaram-se uma ótima alternativa para atender a clientela que está sem tempo durante o home office.

Com sugestões para todos os gostos e um valor acessível, o Blend Boucherie (CLN 412) traz o Menu do Chef com cinco pratos especiais. Para começar, o chef Marcello Lopes aposta no famoso peito de frango recheado, acompanhado de purê de batata baroa com creme de queijos e vegetais assados com azeite de chimichurri (R$ 46,90).

Outros destaques são os picadinhos do chef. Entre eles, um delicioso picadinho ao molho funghi, acompanhado de arroz alho negro e fettuccine três alhos (R$ 52,90). O menu também investiu em um surpreendente picadinho ao molho gorgonzola, que acompanha de purê de baroa com creme de espinafre e farofa panko (R$ 51,90).

No quesito sabor, o picadinho ao molho vermelho acompanhado de azeitona preta, manjericão, cuscuz marroquino com jardineira de legumes e fettuccine ao molho alfredo (R$ 50,90) também é uma ótima pedida. Por último, mas não menos importante, uma alternativa para os vegetarianos. O hambúrguer três cogumelos acompanha cuscuz marroquino com jardineira de legumes e risoto de quinoa ao funghi, finalizado com grana padano (R$ 48,90).

O chef Marcello Lopes destaca que o Blend vem buscando alternativas para se adaptar à nova rotina das pessoas. “Além de adotar todas as recomendações para atender nossos clientes com segurança, continuamos com nosso delivery a todo vapor. Aumentamos nossos motoboys e também pretendemos aumentar nossa área de entregas”, explica Marcello.

Para surpreender com os sabores do menu executivo, é possível fazer pedidos pelos aplicativos de delivery (iFood, Rappi e Uber Eats) ou pelo delivery Blend telefone: (61) 3544-7444.

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @blendboucherie

Delivery Blend: (61) 3544-7444

Aplicativos de entrega: iFood, Uber Eats e Rappi

