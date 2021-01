Happy Hour do Norton tem novidades

O Restaurante Norton iniciou 2021 com novidades no cardápio do Happy Hour. Agora, a casa tem novos combos com preços atrativos. O serviço de Bar, que funciona de segunda a domingo, das 16h às 23h, traz deliciosos petiscos, cervejas e drinques especiais, além de um happy hour com descontos no segundo drinque até às 20h. Os Chefs Myriam Carvalho e Victor Silva assinam o cardápio. Confira, abaixo, as novidades:



Combo Brasil 21 (R$45+10%)