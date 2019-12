Hamburguer e pizza foram os itens mais pedidos no iFood em 2019

PUBLICIDADE 

Os hambúrgueres foram os itens mais pedidos no iFood em 2019. A foodtech registrou 26 milhões de pedidos no período, em todo o país. A medalha de prata nesse ranking por para as pizzas salgadas, com mais de 21 milhões de solicitações pelo aplicativo.

Outros destaques foram o açaí, apontado há pelo menos três anos como tendência mundial, e a as massas. O balanço da empresa apontou ainda que, somente no mês de novembro, houve um crescimento de 116% no número de pedidos, em relação ao mesmo período de 2018.

A empresa também comemora a ampliação no número de cidades atendidas, que foi de 459 para 912, e no número de restaurantes parceiros, que saíram de 52 mil para 131,3 mil em 2019.

Manda foods

A exemplo do Spotify, o iFood também disponibiliza desde o dia 19/12 uma lista das preferências de cada usuário em 2019.

O histórico traz os pratos mais pedidos, restaurante preferido, a quantidade de tempo otimizado e os cupons que deram uma forcinha no orçamento.

O recurso pode ser acessado pelo link ifood.com.br/meus-foods-2019 e os usuários podem compartilhar seus resultados em suas mídias sociais.