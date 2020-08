Grupo Madero unifica marcas e lança plataforma que pode ser acessada em modo off-line

PUBLICIDADE

Em busca de novas e modernas soluções para os clientes, o Grupo Madero inova e passa a utilizar a plataforma PWA (Progressive Web Apps), considerada a mais alta tendência de ponta no universo corporativo – já utilizada por grandes marcas do setor gastronômico no mundo, como Starbucks.

A inovação garantirá uma experiência ainda melhor e mais fácil, na jornada de compras online. Foram investidos mais de R$ 2 milhões em alta tecnologia e a perspectiva é que esse canal represente 15% do faturamento total do grupo em 2021.

Uma das vantagens da moderna plataforma é que não precisa ser instalada e por isto não ocupa espaço na memória do smartphone; além de possibilitar uma navegação tão amigável, quanto à de um app. Outro destaque, para surpreender ainda mais o público, é que a nova ferramenta pode ser usada em modo off-line, resolvendo os imprevistos de perda de acesso à internet.

Hoje, mais de 500 mil usuários são cadastrados no app Madero em todo o país e esta base de clientes será convidada a utilizar a nova plataforma unificada, para as marcas Jeronimo e Madero. A migração será gradual e substituirá aos poucos o aplicativo atual, pelo aplicativo progressivo para a web, como podemos chamar em português. A funcionalidade é tão prática e de fácil utilização, que a partir de um só cadastro, os clientes terão acesso a todos os produtos vendidos pelo Grupo Madero.

Todos os usuários cadastrados também farão automaticamente, parte do “Programa Fidelidade Madero Cashback”, podendo ganhar até 10% do valor consumido, como crédito para utilização no restaurante Madero, além de promoções e descontos exclusivos para compras nesse canal. “Estamos democratizando a forma como o cliente quer comprar: seja tendo o app instalado ou acessando uma página web, sem a necessidade de fazer download, com alta tecnologia para facilitar a vida dos clientes”, explica o empresário e fundador do Grupo, Junior Durski.

Outro benefício da plataforma PWA, voltado para a segurança dos clientes, é que o marketplace do Grupo Madero oferecerá tracking com rastreabilidade de todas as fases do pedido, com informações de previsão de tempo de entrega, do preparo até a chegada, com confirmação de cadastro via token SMS, contendo: dados, foto do entregador e placa da moto, registrados no sistema.

Sobre o Grupo Madero – O Grupo Madero é referência do setor de alimentação do país com 200 restaurantes no Brasil, incluindo o Restaurante Durski, Madero e Jeronimo Burger, com presença em mais de 70 cidades do país.