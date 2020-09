Grande Muralha volta às atividades

PUBLICIDADE

Tradicional na capital federal, com 35 anos de história, o restaurante Grande Muralha reabre trazendo o melhor da culinária oriental. A casa também adaptou todo o serviço e espaço para atender os clientes com segurança, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde.

Os tradicionais carros-chefes como camarão com verduras, chop suey, sushi e sashimi estarão disponíveis para os comensais saborearem com toda segurança que o momento exige. “Os cuidados foram redobrados, seguindo todos os protocolos para reabertura. O restaurante precisou se adaptar e se adequar às normas exigidas. A segurança dos clientes e colaboradores vem em primeiro lugar”, reitera Salti Sun, sócio-proprietário do restaurante.

O espaço investiu em luvas para servir o buffet, proteção de acrílico, adesivos para sinalizar o distanciamento, além de contar com o apoio de colaboradores treinados em segurança alimentar. Os pedidos poderão ser feitos por delivery e ou retirados em qualquer uma das cinco unidades espalhadas pelo Distrito Federal.

Sobre o restaurante

O Grande Muralha nasceu a partir da iniciativa do casal Salti Sun e Beth Sun Tsai, nascidos em Taiwan. Inicialmente, o restaurante tinha o objetivo de se estabelecer no Rio de Janeiro, na década de 70. No entanto, o casal migrou para a capital do Brasil e inaugurou, em 1985, a primeira unidade do Grande Muralha, no Park Shopping. Com o sucesso, várias unidades do restaurante foram abertas em todo Distrito Federal. A casa conta com 5 espaços pela capital federal.

Grande Muralha

Unidades: Park Shopping, Terraço, Alameda, Águas Claras Shopping e Liberty.

Horário de funcionamento: 11h30 às 22h

Siga: @grandemuralha