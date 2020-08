Gran Bier lança Salsicha sem carne, petisco vegetariano. Confira

PUBLICIDADE

Happy Hour com petisco vegetariano? Sim. O Gran Bier, no Pontão do Lago Sul, pensou nos adeptos da alimentação sem carne e lançou a Salsicha Vegetariana. Composta por um mix proteíco à base de glúten de trigo, proteína de soja, ovo desidratado, fibras e sem corante, a entrada acompanha chips de batata e molho de mostarda. A sugestão custa R$ 21,00 a porção.

Gran Bier

Telefone: (61) 3364 4041

Funcionamento: Funcionamento: de domingo a quinta, de 12h a 0h, e sexta e sábado, de 12h a 1h.

Mesa ao ar livre.

Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontão@pontaodolagosul.com.br

www.pontao.com.br

instagram: @pontaodolagosul