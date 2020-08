Geléia lança hambúrguer especial em celebração ao Dia dos Pais

Para celebrar o Dia dos Pais da forma como eles merecem, o Geléia Burger preparou duas novidades incríveis. Pensando especialmente nos papais, a casa lança no próximo dia 7 de agosto um delicioso hambúrguer: o Monumental. A novidade chega às lojas com 15% de desconto no combo. Além disso, para deixar a data ainda mais especial, cinco kits para montar o delicioso Original Burger, em casa, serão sorteados nas redes sociais da hamburgueria para presentear o paizão.

O Monumental fica disponível apenas no final de semana do Dia dos Pais (entre os dias 07 e 09) para consumo no local ou take out. O sanduba é uma deliciosa combinação entre pão branco artesanal, blend fraldinha e costela 180g, queijo cheddar, cebola roxa grelhada, bacon, tomate e maionese caseira. O burger custa apenas R$26 e no combo com batata rústica e refri fica R$35. Os comensais poderão saborear a iguaria em todas as unidades do Geléia.

E pensando no presente perfeito para os papais, vai rolar um sorteio de cinco kits para preparar o Original Burger em casa. Os ganhadores vão receber todos os ingredientes para preparar o sanduba. Para participar, basta acessar o Instagram (@geleiahamburgeria) e seguir as regras.

Geléia

Instagram: @geleiahamburgueria

Facebook: Geléia Hamburgueria

*Horários e endereços estão disponíveis nas redes sociais