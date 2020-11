Geléia e Tá Doido chegam em Taguá

PUBLICIDADE

O grande centro comercial do DF, agora, ganha a mais nova loja do grupo Geléia. Localizada na QI 23, em Taguatinga, o espaço tem 55 m² metros e possui um design moderno e arrojado assinado pela arquiteta Palloma Meneghello. O espaço vai abrigar uma unidade do Geléia Burger e do Tá Doido, com o cardápio diversificados para todos os gostos e bolsos.

E tem novidade por aí! Entre elas, o novo sanduba do Tá Doido, que é o Botofé (pão brioche, dois blends, dobro de queijo, alface e maionese caseira – R$ 19). Além do Sinistro, de três andares, lançado para o Halloween que conquistou os brasilienses e continuará no menu da hamburgueria. A delícia é preparada com pão brioche, três blends, triplo de queijo, bacon e maionese caseira (R$ 24).

Já no cardápio do Geléia, tem os clássicos que fazem sucesso entre os clientes. Destaque para o saboroso e carro-chefe Original Burger (blend de fraldinha e costela, queijo cheddar, cebola caramelizada, muuuuita maionese caseira e bacon crispy no pão australiano – R$ 27). Para acompanhar o sanduba, o lançamento da vez é a batata Crisper (batata crisper frita, temperadas com sal, páprica defumada, levemente apimentada e alecrim fresco – R$ 13).

“Ficamos muito felizes em inaugurar mais uma unidade. Queremos oferecer os nossos deliciosos hambúrgueres artesanais em todas as localidades de Brasília e nem na pandemia nós paramos. Foram, no total, cinco novas unidades, geramos emprego e conseguimos manter nossos funcionários mesmo em meio a esta crise que nos pegou de surpresa”, afirma o empresário Alexandre Geléia.

Geléia Burger e Tá Doido Burger

Endereço: QI 23, LOTE 41/42 LOJA 05 – Taguatinga Norte

Horário de funcionamento: das 17h às 23h

Siga: @geleiahamburgueria e @tadoidoburger

Inauguração oficial: 24 de novembro