Geléia Burger dá 30% de desconto no “combo Brasiliense”

Especializado em hambúrguer artesanal, o Geléia Burger ganhou o coração e o paladar dos candangos. Com opções para todos os gostos, a hamburgueria comemora três anos da unidade do Sudoeste. E para festejar esta data tão importante, os clientes ganharão 30% de desconto no “Combo Brasiliense”, sanduba criado em homenagem a capital federal. A promoção é válida somente presencial, na unidade do sudoca, até dia 04 de dezembro.

Os fregueses poderão saborear uma mistura de blend de fraldinha e costela 180g, queijo prato e cheddar, cebola roxa, alface, tomate, maionese caseira e pão branco artesanal. Tudo isso faz parte do delicioso Brasiliense.

A delícia acompanha refri e a famosa batata rústica temperada com páprica do Geléia. Afinal, não existe combinação melhor do que fritas, burger artesanal e uma boa promoção. O combo sai a R$ 30,80 com o desconto em celebração ao aniversário da unidade.

Aniversário Geléia Sudoeste

Data: até dia 04 de dezembro

Endereço: SQSW Quadra 105, Bloco C, Lojas 66-68

Horário de funcionamento: das 17h às 23h

Instagram: @geleiahamburgueria

Promoção não é válida para delivery