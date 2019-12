Galette des Rois: tradição se repete em 2020

PUBLICIDADE 

Já está aberta a temporada de encomendas da Galette de Rois. Com a proliferação de inúmeras padarias e confeitarias francesas na cidade, o costume de comemorar o Dia de Reis com a torta de massa folhada e recheio de creme de amêndoas também tem ganhado força por aqui nos últimos anos.

De acordo com a tradição, o preparo vem com um bibelô de porcelana (féve) escondido no recheio e deve ser dividido igualmente para todos os que estiverem na comemoração. Diz a lenda que quem encontrar a peça terá sorte o ano inteiro. Além disso, essa pessoa também ganha a coroa dourada que adorna a torta e pode beijar um dos participantes da celebração.

O primeiro a divulgar esse ritual em Brasília foi o confeiteiro Daniel Briand. Ao longo dos 24 anos de sua confeitaria, ele mantém a tradição de oferecer a receita não somente no dia 6 de janeiro, como durante todo este mês. Haverá unidades para pronta entrega a partir da virada do ano, mas já é possível encomendar para garantir. Cada quilo sai a R$ 86.

A galette des rois também será estrela nas vitrine do padeiro e confeiteiro Philippe Verstraete durante todo o mês de janeiro. As encomendas já podem ser feitas pelo telefone da casa e o quilo da torta sai a R$ 95. Quem quiser pode degustar a receita na própria loja. Neste caso, o cliente que achar a féve em sua fatia ganha uma fórmula de café da manhã numa próxima visita ao estabelecimento.

Outro francês que também oferece a Galette des Rois em Brasília é Guillaume Petitgas, da La Boulangerie. A torta estará disponível para pronta entrega em todas as lojas da marca, a partir do dia 2 de janeiro. Também é possível encomendar. Como no ano passado, haverá duas opções de recheio: o tradicional e o de creme de coco com cajuzinho produzido em Vão das Almas (Cavalcante – GO). Ambas têm dois tamanhos. O pequeno serve de 2 a 4 pessoas e sai a R$ 40. Já o grande é ideal para grupos entre 6 e 8 pessoas e custa R$ 74.

A partir do dia 6 de janeiro, a Cardabelle também estará oferecendo a receita tradicional de Galette des Rois. A unidade produzida pelo francês Benoît Rataboul sai a partir da R$ 65. A casa também receberá encomendas.

A L’Amour du Pain (115 Sul e QI 11 do Lago Sul) também adere à intenção de divulgar a tradição francesa em Brasília. Lá, a receita é a tradicional e pode ser comprada com pronta entrega de 6 a 31 de janeiro. Quem quiser já pode encomendá-la para garantir a festa, com pelo menos um dia de antecedência. O quilo sai a R$ 89.

Na La Boutique, a Torta de Reis tradicional sai a R$ 69,90 por unidade e estará disponível do dia 6 até o fim de janeiro. A casa começa a receber encomendas no dia 2, para entregas também, a partir do dia 6.

Onde encontrar Galette des Rois:

Cardabelle

CLN 403, bloco E, loja 41

Telefone: (61) 3033-6684

Daniel Briand

104 Norte, bloco A, loja 26

Telefone: (61) 3326-1135

La Boulangerie

SCLS 306, bloco B, loja 10

Telefone: (61) 3244-1394

CLN 212, bloco B, loja 19

Telefone: (61) 3033-6568

QI 21, bloco A, loja 25 – Lago Sul

Telefone: (61) 3797-2726

Shopping Casa Park, térreo

Telefone: (61) 3526-1787

CLSW 300B, bloco 1, loja 25

Telefone: (61) 3051-1747

La Boutique

CLN 413, bloco A, loja 20

Telefone: (61) 3447-7494

L´Amour du Pain

CLS 115, bloco B, loja 10

Telefone: (61) 3525-5909

QI 11, Bloco P, Loja 62 – Gilbertinho

Philippe Verstraete

CLN 310, bloco A, loja 4

Telefone: (61) 3222-5050



Foto 1: Galette des Rois Philippe Verstraete. Foto: Divulgação

Foto 2: Galette des Rois Daniel Briand. Foto: Facundo Fotografia