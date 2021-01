Fogo de Chão comemora o Carnaval com benefícios especiais para os clientes

PUBLICIDADE

Como consequência do ano atípico que foi 2020, devido a pandemia de Covid-19, a tradicional festa de Carnaval ainda não tem data definida oficialmente para 2021, mas como de costume, o Fogo de Chão fará uma promoção no mês de fevereiro em comemoração à festa.

Durante os dias 12 de fevereiro a 17 de fevereiro, os clientes que realizarem suas reservas, em qualquer unidade da Fogo de Chão, pagará R$ 125 para a experiência do rodízio completo. Composto por 18 suculentos cortes de carnes, com opções clássicas e nobres, ele é acompanhado por uma vasta mesa de saladas que inclui mix de cogumelos, berinjela agridoce, carpaccio de abobrinha italiana, tabule de quinoa, coração de alcachofra, entre outras receitas especiais.

Sobre a Fogo de Chão

A Fogo de Chão é uma das principais churrascarias do mundo especializada na culinária secular do churrasco brasileiro. Fundada no sul do Brasil em 1979, atualmente existem 56 localidades em todo o Brasil, Estados Unidos, México e Oriente Médio. Além da experiência do rodízio completo, os clientes podem optar pelo Fogo Gourmet ou ainda degustar os quitutes do Bar Fogo, ideal para um Happy Hour.

Reservas através do site: www.fogodechao.com.br ou através das redes sociais @fogodechaobr

Serviço

DF – Brasília

Endereço: SHS Quadra 5, Bloco E, Asa Sul – Distrito Federal.

Contato: [email protected] | Reservas: (55) 61 3322-4666

RJ – Botafogo

Endereço: Av. Repórter Nestor Moreira, s/n, Botafogo – Rio de Janeiro/RJ.

Contato: [email protected] | Reservas: (55) 21 2279-7117.

SP – Jardins

Rua Augusta, 2077 – Jardins – São Paulo/SP.

Contato: [email protected] | Reservas: (55) 11 3062-2223.

SP – Moema

(Aberto das 12h às 0h. Domingo e feriados até 22h30).

Endereço: Av. Moreira Guimarães, 964, Moema – São Paulo/SP.

Contato: [email protected] | Reservas: (55) 11 5056-1795.

SP – Vila Olímpia

Endereço: Av. dos Bandeirantes, 538, Itaim Bibi – São Paulo/SP.

Contato: [email protected] | Reservas: (55) 11 5505-0791.

SP – Shopping Center Norte

Endereço: Trav. Casalbuono, 120 – Est. A, Vila Guilherme – São Paulo/SP.

Contato: [email protected] | Reservas: (55) 11 2089-1736.