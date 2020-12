Festival Sabores na Mesa terá 2ª edição em Brasília a partir deste sábado (5)

PUBLICIDADE

Fim de ano é época de deixar a dieta um pouco de lado e se deleitar nas receitas emblemáticas que marcam festas e confraternizações. Para enaltecer a gastronomia brasiliense, o Festival Sabores na Mesa está de volta em sua segunda edição na cidade. Desta vez, o evento terá a arte marcante de Athos Bulcão estampando as embalagens, como uma forma de homenagear o pintor e escultor. A edição também conta com a participação de 15 restaurantes, cinco a mais que na anterior, que oferecem menus exclusivos a preços promocionais.

“A gastronomia é arrebatadora como a arte. Por isso se tornou nossa maior paixão. A genialidade de cada pitada, sabor, textura e som ativa os cinco sentidos e é capaz de criar na nossa mente memórias mais vivas. É o balanço perfeito em cada um destes detalhes, que como na obra de Athos, encanta e transforma um momento qualquer em uma experiência inesquecível”, ressalta Rafael Godoy, organizador do Festival.

Apresentado pelo BRBCARD, empresa de cartões do BRB, e com os patrocínios do BRB – Banco de Brasília, o Festival Sabores na Mesa Brasil celebra a alta gastronomia de Brasília de 5 de dezembro a 10 de janeiro. “Essa é a segunda edição do Sabores na Mesa e a segunda vez que o BRB participa. Para nós, estar novamente no festival é motivo de orgulho e compromisso com a valorização da gastronomia e da arte do Distrito Federal. A gente trabalha para oferecer experiências única aos nossos clientes”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Nesta edição, participam 15 restaurantes. São eles: Casa Baco, Comedoria Sazonal, Conca Cozinha Original, Chicago Prime, Dom Francisco, Dudu Bar, Laap Restaurante Argentino, Mayer Sabores do Brasil, Ouriço, Ricco Burger, Rio Bistrô, Sushi San Experience, The Plant, The Queen’s Place Green House e Universal. Os menus serão vendidos em duas opções: entrada e prato principal, ou entrada, prato principal e sobremesa; e variam de R$ 59 a R$ 135. Os clientes que comprarem um menu do festival, seja no restaurante ou por delivery, vão ganhar um presente do chef. O mimo é patrocinado por uma das marcas de cerveja mais presente no universo da culinária, a Stella Artois.

O Sabores na Mesa Brasil também conta com patrocínios do SABIN Medicina Diagnóstica, da CLARO, UNIQUE Family Fitness Club e STELLA ARTOIS, e conta com apoio cultural da DEL MAIPO, Fundação Athos Bulcão, Alumi, Boulevard Live, Eletromidia, Gruv e da Copack, e realizado pela Live Experience 4YOU, do empresário e produtor cultural Rafael Godoy.

Benefícios exclusivos

O evento oferece ainda mais vantagens para quem é cliente BRBCARD, clientes CLARO, cadastrados no Claro clube, e todos MÉDICOS, em oferecimento SABIN. As pessoas que se encaixam nessas categorias terão 10% de desconto no valor dos menus do Festival, e ainda ganham cortesias do chef de acordo com política de cada restaurante. Para conseguir os benefícios é preciso pagar com cartão BRBCARD e/ou apresentar cartão Claro clube, fatura digital da Claro do mês vigente ou registro do médico no CRM.

Serviço

BRBCARD apresenta 2º Edição Festival Sabores na Mesa Brasil – Especial Athos Bulcão

Patrocinadores: BRB, SABIN, CLARO, UNIQUE e STELLA ARTOIS

Realização: Live Experience 4YOU

Período: de 5 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021

Restaurantes participantes: Casa Baco, Chicago Prime, Comedoria Sazonal, Conca Cozinha Original, Dom Francisco, Dudu Bar, Laap Restaurante Argentino, Mayer Sabores do Brasil, Ouriço, Ricco Burger, Rio Bistrô, Sushi San Experience, The Plant, The Queen’s Place Green House e Universal

