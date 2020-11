Para os amantes da comida de boteco, Abrasel promove Festival Bar em Bar

PUBLICIDADE

De 26 de novembro a 13 de dezembro, a Abrasel e o Sindhobar realizam o Festival Bar em Bar, que oferece ao público a oportunidade de degustar petiscos especiais com preço diferenciado (R$35). Esta edição tem uma novidade: as iguarias poderão ser pedidas via delivery, take away ou in loco.

Em Brasília, são 60 endereços participantes de onze regiões administrativas: Plano Piloto, Águas Claras, Areal, Cruzeiro, Guará, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Planaltina, Sobradinho e Vicente Pires. O festival também conta com uma equipe técnica treinada para orientar todos os bares com o intuito de que estes recebam os clientes da melhor maneira possível, cumprindo as normas de segurança contra o Covid-19.

O Festival Bar em Bar conta com o patrocínio nacional da Ambev e com o apoio regional do Sebrae, Souza Cruz, Brasal Refrigerantes e Del Maipo. Para mais informações, acesse o site www.barembar.com.br ou o instagram @festivalbarembar

Confira, abaixo, os estabelecimentos e seus petiscos (endereço e demais informações pelo site)

Armazém do Brasil – Entradinhas da Vila (Entradinhas de dadinho de tapioca, costelinha defumada, polenta e pastel de queijo

Bar do Amigão – Fígado com Jiló (Fígado acebolado servido com jiló fatiado e empanado)

Bar Godofredo – Croquetes Dona Maria (Mix de croquetes: croqueta cremosa de costela de angus e bolinhos de abóbora recheados com carne charque refogada na manteiga de garrafa)

Barzim Gastrobar – Nu Barzin (Combo de cremosos croquetes tipo espanholas, dadinhos de mandioca com queijo parmesão, picadinho de carne ao molho de cerveja preta e dadinho de filé suíno empanado ao panko acompanhado de goiaba picante)

Beirute Norte – Quibe Parmê (Deliciosos mini quibes recheados com coalhada da casa no tradicional molho de tomate da casa e gratinados com muito queijo)

Bem Estar Restaurante – Porção de Picanha suína acebolada

Brasil Vexado – Linguiça de pernil apimentada

BSB Grill (2 casas) – Mini Kafta servida com pão sírio e homus

Cantina da Massa – Stracietto de filé (Famoso filé à palito com pedaços de tomate e cebola)

Carpe Diem – Panelinha de filé peruano (filé grelhado com cebola, pimentão, fumaça líquida, molho shoyu e pimenta dedo de moça acompanhado de pão baguete)

Casa Baco – Corniccione Picante (Massa napolitana crocante, tomatinhos assados, grana padano, basilico e azeite picante)

Casa de Mainha Comida Baiana – Acarajé Gourmet e Pastel de Siri

Coco Bambu (4 casas) – Camarão na manteiga (Camarão na manteiga acebolado)

Delirium Brasília – Bolinho de malte recheado com calabresa e queijo (bolinho de malte com recheio de calabresa defumada, mostarda, queijo parmesão, maionese de cilantro e tempero especial da casa)

Deu Certo Restaurante – Tilápia empanada com fritas

Duo Design Drink – Carpaccio (fatias finas de carne bovina crua, rúcula fresca, molho de mostarda, alcaparras e queijo parmesão, acompanhado de pão e provolone desidratado)

Estação 09 – Picanha Estação 09 (Picanha suculenta e selecionada com opção de cobertura de muçarela ou fatias de abacaxi)

Gran Bier – Croquete de costela (Croquete de costela de boi desfiada e cremosa com molho de acerola apimentada, com bacon e maionese apimentada)

Grote Bier – Iscas Brown Ale ao molho da própria carne (Saborosas iscas de filé mignon com cebola e pimentões coloridos ao molho da própria carne, acompanhadas de baguete com gergelim suavemente temperadas)

Isto Aqui é DF Cozinha e Bar – Isto Aqui Roastbeef (sanduíche de roastbeef defumado, picles da casa, cebola crispy, rúcula, maionese de dill no pão de campanha, acompanhado de batata frita)

Istambul Cozinha e Bar – Filo de cordeiro amalfitana com molho chutney de tomate (Massa filo – folhada – recheada de cordeiro desfiado)

Karekasbar Kaixa D’água – Lombinho de porco recheado com purê de banana (uma receita antiga, dos tempos em que não havia geladeira, invocada com purê de banana da terra, abacaxi e farofa rústica com detalhe em hortelã, salpicado com canela em pó)

Lago Sul Distribuidora – Costelinha do Janot (Costelinha suina marinada no barbecue servida com cebolas empanadas)

London Street Cervejaria – Fish e Chips (o famoso peixe com batatas feito na versão tropicalizada, com páprica picante defumada e ervas acompanhado de molho verde de coentro e salsa)

Love Brasa – Coração apaixonado (600 gramas de coração no alho e óleo, bastante molho chimichurri por cima, pimenta dedo de moça e quatro deliciosos pães com alho)

Mayer Sabores do Brasil – Croquete de rabada e mini pastéis de linguiça (croquete de rabada e mini pasteís de linguiça apimentada ao molho de pimenta caseira)

Na 15 Bar – Iscas de Peixe

Norton Grill – Croquete de costela (croquete de costela bovina servido com maionese defumada)

Old Pan – Mix de buteco (frango à passarinho, batata frita e linguiça artesanal)

O Rei do Camarão (2 casas)- Panelinha de pastéis de queijo

Potiguar Caldos (12 casas)– Queijo coalho crocante (queijo coalho crocante acompanhado de melaço)

Primeiro Bar – Quadrado de rabada (ragu de rabada desmanchando, modelada e empanada, servida com pesto de agrião)

Primus Boutique de Carnes – Mix de boteco (buffalo wings, costelinha empanada, croquete de angus e batata rústica)

Quiosque do Chopp – Bolinho Moqueca de Peixe (moqueca de cação, onde todos os ingredientes são refogados no azeite de dendê e acrescentados à cremosidade do leite de coco, empanados com farinha panko e acompanhados de maionese de coentro)

Restaurante Bla’s – Carne de sol laminada com chips de batata

Restaurante Universal – Pastel de queijo com pimenta de cheiro

Sabor Brasil – Carne de panela à moda da casa (Carne de panela cozida desfiada, guarnecida com molho de vinho e servida com torradinha da casa)

Solanos Sport Bar – Omega 10 (Sardinha na conserva com pimentões coloridos, azeite de oliva e alcaparras acompanhada de pão sírio)

Serpentina Zero Grau – Baderna Serpentina (Carne de sol, linguiça toscana, mandioca frita e quibe recheado com camarão e catupiry)

Teta Cheese Bar – Calabresa Sour (calabresa artesanal com cebola roxa puxadas na cachaça sobre pão bordelais tostado e sour cream de limão curado)

Toro Parilla (2 casas) – Tri legal (trio de linguiças artesanais – frango, cordeiro e suína – acompanhadas de polenta frita)

Vila Brasil – Costelão 12h (Costela assada por 12 horas com mandioca)

Vasto – Steak Bites (pedacinhos do corte especial da casa preparado no broiler, servido com batata frita rústica)

Serviço:

Festival Bar em Bar

Data: de 26 de novembro a 13 de dezembro

www.barembar.com.br

@festivalbarembar

@abrasel_

@abrasel_df