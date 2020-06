Festa junina fit: prepare 4 receitas típicas na versão saudável

PUBLICIDADE

Canjica, milho verde, pipoca, pé de moleque, maçã do amor e até quentão. O cardápio junino é de dar água na boca e é quase impossível resistir a tamanha tentação. Mas para comer as delícias desta época do ano, e ainda assim manter uma alimentação equilibrada, a Bio Mundo – rede de lojas que busca promover saúde e bem-estar por meio de produtos naturais e saudáveis – ensina a preparar 4 receitas típicas de São João na versão fit. Além de serem feitos de um modo mais perto do tradicional, os pratos são rápidos, práticos, saborosos e nutritivos e ainda fazem bem à saúde. Confira:

Canjica fit sem lactose

Ingredientes:

500 g de canjica

500 ml de água-de-coco

2 pedaços de canela em pau

3 colheres de adoçante culinário

200 ml de leite de coco

Coco ralado fresco a gosto

Canela em pó a gosto

Modo de preparo:

Deixe a canjica de molho em água por 8 horas. Escorra, coloque em uma panela para cozinhar com a água-de-coco, a canela em pau e 1 colher do adoçante. Cozinhe a canjica em fogo baixo até ela ficar macia, mexendo para não grudar no fundo. Quando estiver cozida acrescente o restante do adoçante, o leite de coco e o coco ralado. Ferva por mais 5 minutos. Tampe a panela e deixe esfriar. Sirva gelada em taças individuais decoradas com canela em pó.

Paçoca ligth com farelo de aveia

Ingredientes

250g de amendoim torrado sem casca e sem sal

100g de farelo de aveia

2 colheres de sopa de manteiga light

4 colheres de sopa de açúcar demerara

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Para preparo da paçoca caseira você só precisa colocar todos os ingredientes em um processador e misturar até obter uma mistura homogênea. Pode servir como farofa em pequenas porções individuais em bolinhas ou no formato que desejar.

Quentão light, sem álcool

Ingredientes:

1 xícara (chá) de hibisco desidratado ou sachês

2 colheres (sopa) de gengibre ralado

2 maçãs picadas em cubos

2 colheres (sopa) de açúcar de coco

Casca de meia laranja

Cravo-da-índia e canela em pau a gosto

Modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes em dois litros de água fervente e deixe na fervura por mais; Sirva em seguida.

Cural funcional

Ingredientes:

200g de milho verde*

200ml de leite de coco (caseiro, de preferência)

2 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar

3 colheres de sopa de açúcar de coco

1 colher de sopa de óleo de coco

1 ovo

1 colher de sopa de biomassa de banana verde

1 colher de sopa rasa de fermento em pó

óleo de coco e fubá para untar

canela em pó para polvilhar

Dica: utilizar o milho verde congelado ou 2 espigas de milho.

Modo de preparo:

Bater todos os ingredientes no liquidificador, com exceção do fermento em pó, até ficar uma mistura homogênea. Adicionar o fermento e bater levemente até misturar. Colocar em uma assadeira untada com óleo de coco e fubá e assar em forno médio por cerca de 40 minutos, até ficar firme. Polvilhe canela em pó e leve à geladeira. Sirva gelado.



