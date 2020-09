Ex-MasterChef assina novos sabores da Pizza Cesar

Em homenagem ao Dia do Cerrado, comemorado em 11 de setembro, a Pizza Cesar investe lançamentos deliciosos. A parceria entre o ex-MasterChef Vinicius Rossignoli e os pizzaiolos da rede rendeu sete novos sabores de pizza inspirados na gastronomia regional. As novidades trazem ingredientes como buriti, baru e o tradicional pequi.

Um dos novos sabores é o Buriti Defumado (muçarela, cebola caramelada no buriti e fatias de bacon defumado – R$ 64,90); os amantes de pizza de frango poderão se deliciar com a Franguinho da Roça (frango desfiado aromatizado no azeite de pequi, azeitonas verdes, milho e cream cheese salpicada com cheiro verde – R$ 75,90); outro destaque é o sabor Poulet do Cerrado (muçarela, poulet, cream cheese, geleia de abacaxi com pimenta rosa e pesto do capuchinha – R$ 69,90).

As tradicionais também ganharam uma nova versão, como a Marguerita do Cerrado (calda de buriti, muçarela de búfala, requeijão moreno e camapú – R$ 74,90 ). Sem perder no quesito sabor, a Pulled de Piau (copa de lombo suíno desfiado com barbecue de buriti e creme de burrata – R$ 79,90) promete conquistar o paladar dos brasilienses.

Há também as versões doces. Entre as deliciosas opções, estão: a Doce Cerrado (ganache de chocolate com pimenta, barqueira, camapu, finalizada com castanha de baru – R$ 74,90) e a Cheesecake com baru (geleia de frutas vermelhas, gotas de chocolate branco, cream cheese, morango e castanha de baru – R$ 79,90).

“O cerrado tem uma das maiores biodiversidades alimentícia do mundo e poucas pessoas conhecem. Então, nossa proposta é valorizar não só os pequenos produtores, mas também toda sociedade. Por isso, lançamos novos sabores de pizzas dedicados aos ingredientes desse bioma tão rico. Os comensais poderão experimentar as novidades com alimentos produzidos e colhidos no mesmo dia. Queremos oferecer qualidade, sustentabilidade, além da riqueza cultural da nossa gastronomia local”, explica o chef Vinicius Rossignoli especialista em cerrado.

Parceria com a Embrapa

A pizzaria ainda firmou uma parceria com a Embrapa para levar ingredientes mais frescos, exclusivos e de qualidade à mesa dos clientes.

“Por meio dessa parceria, vamos conseguir fazer a manutenção desses frutos, dessas hortaliças para chegar aos comensais com a melhor qualidade, além de muito fresco”, explica o chef.

Protocolos de segurança

Para atender a clientela, a casa adotou algumas medidas de prevenção contra a Covid-19 recomendadas pelas autoridades de saúde. Entre elas, aferição de temperatura, álcool em gel à disposição dos clientes, distanciamento das mesas e colabores com protetores faciais.

Pizza Cesar

Horário de funcionamento

Delivey: das 16h às 23h

Lojas/delivery: das 18h30 às 23h

Unidades com novos sabores: Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Taguatinga, Águas Claras e Guará.

Endereços no site: https://www. pizzacesardelivery.com.br/home

Siga: @pizza_cesar