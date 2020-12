Encomendas para as ceias de fim de ano no Empório Árabe Restaurante

PUBLICIDADE

As comemorações de fim de ano remetem a vários momentos bons da vida: família e amigos reunidos e comidas deliciosas. Tradicionalmente, o povo árabe é reconhecido por sempre ter muita fartura na mesa e seus temperos inesquecíveis. Para quem está pensando em inovar um pouco na ceia de Natal ou de Ano-Novo, o Empório Árabe Restaurante, no Sudoeste e em Águas Claras, está com opções de pratos para essas datas tão especiais.

Os pedidos podem ser feitos até o dia 23/12 para o Natal, e até 30/12 para o réveillon, por meio dos telefones: (61) 3451-4751 ou (61) 99197-9478 (Sudoeste) e (61) 3451-4750 ou (61) 99551-8390 (Águas Claras) ou presencialmente. Nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas das datas, as duas unidades da marca atenderão das 10h às 16h. Depois, seguirão até as 18h, exclusivamente para entrega das encomendas.

Dentre os assados, parte principal da ceia, a casa oferece seis sugestões, todas acompanhadas com farofa de frutas secas e frutas decorativas. São elas: chester (R$ 255 a unidade), peru (R$ 275 a unidade), chester desossado recheado com farofa de cuscuz e damasco (R$ 335 a unidade), tender (R$ 175 a unidade), pernil de cordeiro ao molho de romã (R$ 335 a unidade) e cordeiro inteiro recheado (R$ 1.950 a unidade). Os chesters, chester desossado, peru e pernil de cordeiro têm, em média, 3kg. O tender, cerca de 1kg; e o cordeiro inteiro, aproximadamente, 12kg.

Os acompanhamentos para as proteínas são variados, e o cliente pode escolher entre arroz com lentilhas (R$ 56/kg), arroz aletria (R$ 52/kg), arroz com amêndoas (R$ 56/kg), arroz com tâmaras e toque de canela (R$ 58/kg), arroz marroquino (R$ 99/kg), arroz natalino, com uvas-passas, nozes, amêndoas e damasco (R$ 56/kg), farofa de frutas secas e nozes (R$ 52/kg), farofa de couscous (R$ 52/kg), charuto de repolho (R$ 89/kg), charuto de uva (R$ 89/kg) e salpicão de frango defumado ( R$ 78/kg).

No menu, também estão inclusas saladas especiais, como a de damasco, elaborada com a fruta, alface, chancliche, mostarda e mel, a R$ 52 (para até 4 pessoas) e a R$ 98 (para até 10 pessoas); de figo fresco, composta pela fruta fresca, alface, nozes, chancliche, mostarda e mel, a R$ 59,90 (para até 4 pessoas) e a R$ 79,90 (para até 10 pessoas); a Salada Sete Ladrões, que leva mix de folhas, lentilhas, berinjela, abobrinha, pão sírio crocante, tomate cereja e molho de framboesa, a R$ 52 (para até 4 pessoas) e R$ 98 (para até 10 pessoas). Também é possível pedir preparos mais tradicionais, como tabule (R$ 62/kg), salada de grão-de-bico (R$ 62/kg) e salada de bacalhau (R$ 168,90/kg).

Para sobremesa, delícias garantidas da Delicatus Confeitaria – que integra o Complexo Gastronômico, comandado pela chef e empresária Lídia Nasser -, elaboradas pelo chef francês Fabien Helleu.

São eles: panetones e chocotones artesanais, todos com casca de laranja confitada: panetone tradicional com cobertura de glacê e recheio de frutas cristalizadas, a R$ 17 (pequeno); e R$ 49 (grande); chocotone de brigadeiro recheado com chocolate e brigadeiro gourmet, coberto com chocolate meio amargo, a R$ 25 (pequeno) e R$ 69 (grande); panetone de doce de leite recheado com doce de leite, amêndoas torradas e chocolate branco, coberto com chocolate branco, a R$ 25 (pequeno) e R$ 69 (grande).

Dois clássicos também estão disponíveis: bolo natalino (feito com massa de pão de ló de chocolate, brigadeiro gourmet e nozes), disponível em três tamanhos: individual; de 5 a seis pessoas; e de 8 a 10 pessoas, a R$ 89 o quilo; e os troncos natalinos de chocolate (massa genoise de chocolate com creme de chocolate amanteigado) e de frutas vermelhas (massa de pão de ló, creme bavaroise de frutas vermelhas e geleia de framboesa), a R$ 89 o quilo cada.

Como manda a tradição, não podem faltar as rabanadas: a convencional (R$ 56/kg), e ainda suas versões igualmente saborosas, com doce de leite (R$ 72,90/kg) e com chocolate (R$ 76,90/kg). Outra boa pedida é o pudim de leite, que sai a R$ 145 no tamanho grande (para até 10 pessoas).

As tortas da marca também podem ser encomendadas. Por R$ 74,90 o quilo, o comensal têm as seguintes opções: Prestígio, brigadeiro, brigadeiro com morango, Ninho com morango, Ninho, delícia de abacaxi, Doce de Leite com frutas.

Caso o cliente deseje, as tortas podem também ser montadas em taças, levadas por ele.

COMPLEXOS GASTRONÔMICO

Águas Claras – Avenida Castanheiras, Lote 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall; (61) 3451-4750. Diariamente, das 10h à 0h.

Sudoeste – CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis Center, Loja 66, Brasília; (61) 3451-4751. Diariamente, das 11h à 0h.