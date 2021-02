Em curso on-line de gastronomia promovido por Stella Artois, chef renomado de Brasília ensina receitas especiais

PUBLICIDADE

Brasília, fevereiro de 2021 – Ao longo do último ano, muitas pessoas começaram a passar mais tempo na cozinha – mais de 90% dos brasileiros disseram em 2020 que estavam preparando suas próprias refeições, como aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto Qualibest e a consultoria Galunion. Tanto para quem está se arriscando agora quanto para os mais experientes, um pouco de inspiração é sempre bem-vinda, por isso Stella Artois criou “Stella Home Chefs Brasília”, um curso on-line de receitas gastronômicas.

Apresentado pelo chef de cozinha Marcelo Petrarca – que comanda as cozinhas de restaurantes como Bloco C, Lago Restaurante e Reverso Restaurante – o curso começa nesta quinta-feira (04) e vai ao ar gratuitamente pelo YouTube de Stella Artois, em episódios quinzenais. Ao longo de quatro episódios, o chef ensina o preparo de refeições completas, começando pela entrada, passando pelo prato principal e fechando com a sobremesa, sempre combinando as criações com uma Stellinha gelada.

No episódio de estreia, Petrarca faz uma releitura do clássico prato inglês Fish and Chips em uma versão com sour cream trufado, mostrando o passo a passo de preparo. “O público pode conferir que é possível fazê-lo com facilidade, assim como os outros pratos que serão divulgados em breve, pensados exclusivamente para serem apreciados com uma boa Stella Artois”, conta o profissional.

“Stella Artois tem uma relação especial com a gastronomia, pois acreditamos que reunir as pessoas queridas ao redor da mesa com boa comida e boas conversas é a receita perfeita para criar bons momentos, seja presencial ou virtualmente. A cada episódio, pensamos em receitas para compartilhar com quem amamos e incentivamos o público a desvendar este universo, descomplicando os bastidores da cozinha”, ressalta Aline Gusmão, gerente regional de marketing da Ambev do Centro-Oeste.

Com Stella Home Chefs, a marca se dedica a fomentar a gastronomia, levando entretenimento e experiências ao público em parceria com chefs de diversas capitais do Brasil. A iniciativa também já ofereceu conteúdos produzidos com cozinheiros de Fortaleza e Salvador.

O Chef Marcelo Petrarca

Marcelo Petrarca passou por cozinhas renomadas da Europa, além de já ter assinado menus de importantes restaurantes da capital – hoje é bastante conhecido por comandar a cozinha do Bloco C, restaurante inspirado na arquitetura de Brasília. O cardápio autoral é calcado no conceito de cozinha simplificada, mas criativa, com elementos contemporâneos dos lugares onde Petrarca já estudou e trabalhou (Brasil, Espanha e Itália).

Além do Bloco C, Petrarca também está à frente do Lago Restaurante, Reverso Restaurante, Buffet Bloco C em Casa e da linha Bloco C Congelados.