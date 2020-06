Edição do Festival Sabores na Mesa Brasil movimenta mercado gastronômico da Capital Federal

PUBLICIDADE

Com o objetivo de apoiar a cena gastronômica de Brasília, movimentar a economia local e incentivar os sabores dentro de casa, o Banco de Brasília – BRB apresenta o Festival Sabores da Mesa Brasil. De 1º a 31 de julho, os brasilienses vão poder vivenciar uma experiência delivery diferente, e que vai envolver 10 conceituados restaurantes da cidade.

No cardápio de participantes, estão nada menos que: A Mano, Aroma, Authoral, Bloco C, Casa Baco, Chicago Prime, Dona Lenha, IVV Swine Bar, Taypá Del Peru e Universal. O Festival Sabores da Mesa conta ainda com patrocínio da operadora CLARO e com a arte de Mauro Martins, ilustrador brasiliense responsável por assinar toda a identidade visual do festival e criar embalagens totalmente diferenciadas para o público. Mauro Martins é conhecido mundialmente por elaborar projetos de marcas como Absolut, Nike, e ESPN, entre outras.

“Em tempos de pandemia, com as pessoas mais em casa, pensamos em criar uma experiência artística, lúdica e impactante, assinada pelo renomado ilustrador digital Mauro Martins”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. “É também uma forma de apoiar o setor gastronômico e movimentar a economia local, fortemente impactada pela Covid-19”, acrescenta Costa.

Saiba como vai funcionar o Festival Sabores da Mesa

O cliente faz o pedido diretamente pelo Whatsapp ou pelo telefone do restaurante participante e recebe em casa pratos em forma de presente – com uma embalagem personalizada e mimos especiais. Além disso, clientes BRB na compra de seus pedidos exclusivamente pelos canais diretos acima, ganham 5% de desconto no total da compra, sendo necessário apresentar o cartão BRBCARD, como meio de pagamento, na hora da entrega ou retirada do pedido no restaurante.

Será também possível comprar os pratos do festival pelos aplicativos de delivery: iFood, Rappi, Uber Eats, Rappy e outros – nesse caso é necessário ver se o restaurante escolhido está cadastrado na plataforma, onde o cliente receberá igualmente o kit especial cuidadosamente criado para o Festival.

A convite do BRB, os participantes serão contemplados com enxoval completo de embalagem do festival.

Para o chef do restaurante Bloco C, Marcelo Petrarca, a iniciativa é importante para o setor. “É uma ação muito bacana para a cidade e para nós empresários. Ganhar mais visibilidade, ter incentivo no custo das embalagens e movimentar a cena, num momento como esse em que ainda estamos de portas fechadas, traz mais tranquilidade e motivação para continuarmos lutando”, comenta ele.

Eduardo Nobre, do IVV Swine Bar, classifica a ideia como “maravilhosa”. “Geralmente, para participar de festivais, os restaurantes precisam pagar uma taxa de inscrição e ainda tem uma porcentagem retirada das vendas de cada produto. Nesse caso, estamos sendo convidados e estão sendo subsidiados os custos de embalagens, que é um gasto interno muito alto. Além disso, será possível proporcionarmos a todos os nossos clientes uma nova experiência de delivery dentro de suas casas. Estamos muito felizes com o convite”, afirma.

“A CLARO, operadora líder de mercado no Centro-Oeste, trabalha para ser uma marca presente no dia a dia dos seus clientes, proporcionando a eles sempre novas experiências. Por isso, ao contribuir para a realização do Festival Sabores na Mesa Brasil, a operadora tem a oportunidade de unir a tecnologia aos sabores oferecidos pela gastronomia de Brasília, no conforto dos lares brasilienses, além de ajudar a movimentar a economia local”, afirma Soraia Tupinambá, diretora Claro Centro-Oeste.

A LIVE EXPERIENCE 4YOU, do sócio-diretor Rafael Godoy, empresário que atua há mais de 15 anos nas grandes produções de shows internacionais na cidade e em eventos corporativos de experiência com diversas empresas da cidade, é a responsável por promover essa edição do Festival Sabores na Mesa Brasil, com a parceria de curadoria do Chef Eduardo Nobre. “Reunir importantes restaurantes e uma nova experiência com seus clientes é a essência de nossa missão. Com isso temos um novo canal para atração de patrocínios e investimentos no segmento gastronômico, um dos mais afetados na atual conjuntura mundial que vivemos com a pandemia de saúde. É na inovação e nas novas formas de relacionamento e parcerias com o mercado e seus clientes, que conseguiremos ter melhores perspectivas para todos os setores da economia”.

A estreia do projeto celebra os 60 anos de Brasília, completados em 21 de abril. E a proposta é de que, a cada edição, uma nova cidade seja homenageada.

Como não poderia ser diferente, parceiros e fornecedores também fazem parte do DNA da cidade. Entre elas estão, além de Mauro Martins, Del Maipo, Gruv, Boulevard Live, Remídia, Alumi e a CoPack.

Confira alguns pratos que serão servidos pelos restaurantes no festival:

A’MANO (@amanorestaurante)

Chef Ivo Sousa

Entrada

Carpaccio di Manzo Alla A’mano R$ 49

Carpaccio de filé-mignon com fonduta de parmesão

Brie Al Tartufo con insalata R$ 49

Queijo brie envolto em massa folhada com mel trufado e salada

Prato principal

Gnocchi Doratti Con Ragù Di Agnello e Fonduta Parmeggiano R$ 66

Gnocchi frito na panela com ragu de cordeiro e creme de parmesão

Spaghettini Al Mare R$ 89\

Espaguete grano duro ao molho pomodoro com camarão e lula

Ossobuco di vitello baby con polenta R$ 78

Ossobucco de vitela baby ao próprio molho com polenta cremosa

Sobremesa

Torta mousse di cioccolato R$ 32

Torta com camadas de mousses de chocolate meio amargo, branco e ao leite coberta com raspas de chocolate

AROMA (@aromabrasilia)

Chef Ronny Peterson

Entrada

Pastel com queijo gruyère e mel trufado R$ 29

Rosbife de Angus R$ 49

Coalhada seca, mostarda do Cerrado e geleia de alho

Prato principal

Nhoque de banana-da-terra dourado R$ 72

Costelinha de leitoa desfiada e lardo de colonnata

Vaca atolada R$ 81

Costela angus em crosta de pistache e aligot de mandioca

Sobremesa

Bolinho de milho verde cremoso com calda de doce de leite R$ 33

Torta de chocolate com giunduia R$ 34

AUTHORAL (@authoralcozinha)

Chef André Castro

Entrada

Gnocchi de banana-da-terra R$ 31

Ao molho de linguiça artesanal de pernil e fonduta de parmesão

Steak tartare de Angus R$ 39 com batatas fritas da casa ou salada

Prato principal

Fideuà del mar R$ 58 – Fios de spaghetti tostados e cozidos em caldo de camarão com açafrão, páprica e tomates com camarão, lula e aïolli

Carne do sol R$ 51 – Curada na casa em manteiga de garrafa, baião de dois cremoso com feijão verde e coalho crocante

Sobremesa

Chocolate e caramelo R$ 19

Torta mousse de chocolate, crocante de caramelo aerado, crumble de cacau e calda de caramelo com flor de sal

Cheesecake R$ 19

Cheesecake coberto com calda de frutas vermelhas

BLOCO C (@restauranteblococ)

Chef Marcelo Petrarca

Entrada

Bruschetta ao pomodoro com grana padano maçaricado R$ 39

Burrata com passata de tomate, redução cítrica e pesto de manjericão (2pessoas) R$ 61

Prato principal

Arroz de confit de pato e batata palha caseira R$89

Picadinho de filé com ovo poche, banana caramelada, farofa crocante e arroz branco R$ 65

Strogonoff de filé-mignon com arroz branco e batata palha caseira R$ 65

Sobremesa

Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro (2pessoas) R$35

Churros de banana com doce de leite caseiro (2 pessoas) R$ 35

CASA BACO (@casa.baco)

Chef Gil Guimarães

Parmegianas

Berinjela

Baby Beef

Frango

Massas

Riagatoni de calabresa artesanal

Rigatoni com fonduta de gorgonzola

Lasagne alla Bolognese

Carnes

Pork ribs com costelinha

Arroz de linguiça caipira com carne de lata

Galeto Dourado com gnocchi

CHICAGO PRIME (@chcgcarnes)

Chef Ana Carolina Chaer

Entrada

Linguiça Black Angus (4unid) R$ 34

Salada Juliana (3 pessoas) R$ 34,90

Prato principal

Bife Ancho R$ 89,90

Bombom de alcatra R$ 49

Filé-mignon R$ 74,90

Acompanhamento

Purê de batata R$ 18,90

Vinagrete R$ 14,90

Sobremesa

Bolo da Ivone no pote R$ 16,90

Brigadeiro Belga R$ 9,90

DONA LENHA (@donalenhamediterraneo)

Chef Paulo Mello

PF´s da Dona

PF Picanha Parmê R$ 39

Hambúrguer de picanha à parmegiana com batatinhas assadas na lenha e arroz com brocólis

PF Kafta de Picanha R$ 41

Nossa kafta de picanha acompanhada de ratatouille e arroz com brócolis

IVV SWINE BAR (@ivv_loja_clube_swinebar)

Chef Edu Nobre

Combos (Tábuas + vinhos)

COMBO 1 ARACURI BRUT CHARDONNAY + 1 TÁBUA PARA 2 PESSOAS R$ 140

Espumante Brut Chardonnay, uva 100% Chardonnay. RS/Brasil.

TÁBUA: Queijos (cada porção vai 50g)

TÁBUA: Queijos (cada porção vai 50g) Quejo Brie com geleia de abacaxi e pimenta Gorgonzola (queijo azul servido com mel) Parmesão argentino (maturado por 9 meses)

Embutidos (cada porção vai 50g)

Copa marinada com laranja & funcho

Embutidos (cada porção vai 50g) Copa marinada com laranja & funcho Lombinho suíno defumado Salami el diablo: pimenta do reino & calabresa

**frutas secas, castanha, mel azeitona, giardiniera & mostarda**

**frutas secas, castanha, mel azeitona, giardiniera & mostarda** COMBO 1 CAVA DON ROMÁN BRUT + 1 TÁBUA PARA 2 PESSOAS R$ 120

Espumante Cava Don Román Brut. Uva: Xarelo, Macabeo, Parellada. Espanha.

TÁBUA: Queijos Queijo

TÁBUA: Queijos Queijo Brie com geleia de abacaxi e pimenta Gorgonzola (queijo azul servido com mel) Parmesão argentino (maturado por 9 meses) Embutidos

Copa marinada com laranja & funcho Lombinho suíno defumado

Salami el diablo: pimenta do reino & calabresa

**frutas secas, castanha, mel azeitona, giardiniera & mostarda**

Entrada

As famosas tâmaras R$ 19

6 unidades de medjool assadas: tâmaras recheadas com gorgonzola e envoltas com bacon

Quesadilla IVV R$ 15

Tortilla, carne suína desfiada e tempero cajun

Pig Mac IVV R$ 20

Dois hambúrgueres de carne suína, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim

Sobremesa

Nosso famoso mousse de chocolate IVV R$ 15

200 ml do nosso delicioso mousse de chocolate callebaut 70% cacau, creme de leite fresco e bacon.

TAYPÁ DEL PERU (@taypadelperu)

Chef Marco Espinoza

Entrada

Papas Rellenas

Croquetes de batata com recheio de carne e molho de rocoto.

Prato principal

Polvo na brasa temperado com ervas e temperos peruanos, batata amassada, milho na brasa e molho quente de queijo levemente apimentado.

Lagarto Estofado, comida de família – Ele ainda vem com vegetais de estação, purê de batata e queijo.

Lomaso – Filé servido ao molho reduzido de vinho e chimichurri, funghi cremoso e acompanhado de nhoque de mandioca.

UNIVERSAL (@restaurante.universal)

Chef Mara Alcamim

Entrada

Panelinha de filé-mignon R$ 58

Filé-mignon em cubos ao molho de cogumelos orgânicos frescos. Acompanha dois pães ciabatta caseiro.

Prato principal

Filé Universal R$ 89

Filé-mignon (borboleta/cortado ao meio) com manteiga de ervas universal e mozzarella de búfala ao molho da própria carne e vinho tinto, servido com risoto de tomate seco caseiro. (Não acompanha crispy de alho poró).

Salmão Quitinete R$ 79

Salmão grelhado (ponto: rosado por dentro) ao molho de queijo brie, servido com risoto negro e farofa amarela. (Não acompanha coulis de frutas vermelhas).

Sobremesa

Brigadeiro de colher R$ 15

Pudim de leite R$ 11

SERVIÇO

Festival Sabores na Mesa Brasil – Brasília 60 Anos

Período: 1º de julho a 31 de julho

Restaurantes participantes: A’Mano, Aroma, Authoral, Bloco C, Casa Baco, Chicago Prime, Dona Lenha, IVV Swine Bar, Taypá Del Peru e Universal.

Instagram: @festivalsaboresnamesa

Facebook: /saboresnamesabrasil

Contato: saboresnamesabrasil@gmail.com