É massa!!! 25 de outubro é o Dia do Macarrão

Comemorado em vários países, 25 de outubro é o Dia Mundial do Macarrão, data criada na Itália em 1995, para celebrar um dos alimentos mais tradicionais das refeições em todo o mundo. Criado pelos chineses e popularizado no Brasil pelos italianos no século 19, o prato tornou-se um dos principais na mesa do brasileiro.

Pode ser com ovos, grano duro, integral, massa fresca ou seca. A pasta pode ser apreciada de diversas formas. O spaghetti, o fusilli, o talharim e o penne são os mais conhecidos.

Para quem deseja comemorar fora de casa, restaurantes da cidade oferecem receitas especiais que levam a massa como ingrediente principal e que vão desde o clássico spaghetti com camarões até o delicado plin de cogumelos. Não dá para resistir. Confira!

No Rapport Cafés Especiais e Bistrô, a sugestão é o frango empanado em panko com fettuccine ao molho de gorgonzola, um prato promocional e temporário da casa que sai por R$ 39,00, com direito a entradinha. E, para acompanhar, quem pedir o prato do menu, a taça de espumante ou de vinho fica por R$ 13,00.

No Terruá Pequena Cozinha Autoral, a sugestão é o plin de cogumelos, uma fina e delicada massa caseira recheada com cogumelos frescos e parmigiano (R$ 64,00) e, ainda, o linguine com camarões e tomates amarelos rústicos, massa grano duro com camarões VG salteados na manteiga e tomates amarelos assados (R$ 70,00).

O Rota do Vinho aposta no linguine com bacon, cogumelos e creme de leite fresco. Uma massa longa servida com molho de bacon cremoso, cogumelos frescos e um toque de vinho branco e tomilho (R$ 55,00). Para acompanhar, a casa tem opções incríveis de vinhos e espumantes.

Já no restaurante Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar, a dica é um clássico da culinária italiana, o spaghetti à carbonara (R$ 38,00), massa tipo spaghetti, com bacon, salsa, queijo parmesão, gema de ovo e creme de leite. Para quem curte a combinação massa com camarões, tanto o Wine Bar, quanto o restaurante Ticiana, servem três deliciosas opções com preços pra lá de convidativos: o fettuccine ou spaghetti ao molho de camarão (R$ 42,00), feito com camarão ao molho de tomate pellati, creme de leite fresco e brócolis, salpicados com queijo parmesão; e o tagliatelle negro com camarões (R$ 49,50), massa tipo tagliatelle negro com camarões grelhados ao molho de leite de coco, pimenta de cheiro e dedo-de-moça, tomilho, alho-poró, salsa e creme de leite.

Mas se você preferir preparar a sua pasta em casa, que tal escolher uma das opções da Paganini? Trazida para o Brasil pela importadora Porto a Porto, a marca oferece diferentes tipos de massas feitos com farinha de grano duro e super fáceis de encontrar. Os produtos da marca italiana estão nos melhores empórios, mercados e delis da cidade.

Rapport Cafés Especiais e Bistrô

Telefone: (61) 3322 0259

WhatsApp: (61) 99117 8409

Endereço: SCLN 412, Bloco C, loja 40 – Asa Norte – Brasília/DF

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 09h às 22h. Domingo, das 9h às 16h

Instagram: www.instagram.com/rapportcafe

Rota do Vinho

Telefone: (61) 3526 6168

WhatsApp: (61) 99166 0057

Horário de funcionamento:

Loja: segunda, das 10h às 20h. De terça a sábado, das 10h à 0h

Wine bar: de terça a sábado, das 18h à 0h

Endereço: CLS 410, Bloco C, Loja 34 – Asa Sul

Instagram: www.instagram.com/rotadovinhobsb

Terruá Pequena Cozinha Autoral

Horário de funcionamento: De quarta a sábado, das 18h às 24h

Endereço: Comércio local da QI 21, no Lago Sul

Faça sua reserva pelo WhatsApp: 61 99505 0550

Instagram: www.instagram.com/terruapequenacozinha

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

Telefone: (61) 3226 9947

WhatsApp: (61) 98263 6847

Endereço: CLS 201, bloco C, loja 11 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 11h30 à 0h

Site: www.ticianawerner.com.br

Instagram: www.instagram.com/ticianawerner