É hora de se refrescar! Restaurante Aroma apresenta novidades em seu cardápio para os dias quentes de verão

Que os brasilienses são apaixonados por frutos do mar, exigentes de uma boa massa fresca, e apreciadores de deliciosos drinks isso não é novidade. Agora, juntar todos os gostos em um menu refrescante especial de verão, esse sim é um atrativo que promete surpreender os amantes de uma boa gastronomia.

Com este propósito, o restaurante Aroma, comandando pelas mãos do chef Ronny Peterson, decidiu aproveitar a temporada de ostras frescas de Santa Catarina e importá-las para Brasília, além de mexilhões e de uma Burrata de produção italiana artesanal aqui no Brasil, para montar pratos que irão refrescar o paladar dos brasilienses nesses longos dias de calor.

“Aqui em Brasília é muito difícil você conseguir ter frutos do mar frescos para poder fazer. Como estamos na temporada das ostras, decidi fazer um menu em que o Aroma pudesse oferecer essa experiência para seus clientes, então, nós estamos trazendo ostras super frescas de Santa Catarina, que chegam aqui toda quarta e sexta-feira, além dos mexilhões, para compor esse novo menu do restaurante”, explica o chef Ronny Peterson.

O chef apresenta duas opções de entradas para seus clientes: Ostras frescas com redução de tucupi e ovas de sagu ao vinho tinto; ou a Burrata recheada com stracciatella, e acompanhada de caponata de legumes e azeitonas desidratada.

“O menu tem a proposta de ser extremamente refrescante e combina muito bem com a estação que estamos, o verão. Além dos frutos do mar, também decidi colocar a Burrata, uma opção muito boa e de produção artesanal, de um italiano que mora aqui no Brasil e tem uma empresa. Ela é muito saborosa, com aquele sabor natural e recheada com stracciatella, ficando super saborosa”, revela o chef.

Já o prato principal, o Ronny Peterson escolheu um delicioso Taglioline com Mexilhão. Uma massa fresca com mexilhões, tomate cereja e raspas de limão siciliano, que promete encantar os paladares.

O menu à priori ficará disponível na casa até o final de janeiro, contudo, poderá se renovar a depender da procura dos brasilienses. Fica a dica.

Os drinks não podem faltar!

Pensando em uma experiência refrescante por completo, o restaurante Aroma também montou uma carta com quatro drinks exclusivos para os clientes se refrescarem, são eles: Arka: Gin, tônica, zimbrus, lâminas de morango e xarope de kiwi (R$ 37); Flor e Aroma: Gin, tônica, flor de hibisco e xarope de framboesa (R$ 37); Caipimara: vodka, maracujá, rapadura e limão siciliano (R$ 28); Gin do cerrado: gin, tônica e lâminas de caju do cerrado (R$ 38).

Serviço

Restaurante Aroma

Onde: Aroma (407 Sul)

Horário de funcionamento: terça a quinta, 12h às 15h / 19h às 23h; sexta e sábado, 12h às 16h / 19h às 23h; domingo, 12h às 17h.

Reservas: (61) 99208-5392

Para mais informações: @aromabrasilia