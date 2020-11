Don Romano apresenta novo cardápio e promete pratos com sabores leves e contemporâneos

PUBLICIDADE

Desde a sua reabertura, ocasionada pela flexibilização do decreto governamental, a Don Romano Cantina & Pizzaria vem buscando meios de inovar e se adaptar ao novo normal, procurando ajustar o conforto, sabor e experiência aos seus clientes. A começar pelos novos pratos que acabam de ser lançados no cardápio, cheios de sabores que prometem uma experiência deliciosa aos clientes.

O cardápio propõe sabores leves e contemporâneos, que se adaptam a todas as estações, inclusive ao verão. Sem abrir mão dos pratos tradicionais que já fazem muito sucesso, com destaque para as massas frescas com recheios artesanais preparadas no local, a casa aposta agora em novas entradas, saladas, carnes e um novo sabor de risoto. Outra novidade muito bem vinda é a inclusão de um prato vegano leve, para agradar aos adeptos do estilo de vida.

Nas entradas, foram incorporadas a burrata e uma nova bruschetta. Já na opção de salada, a novidade é uma receita com quinoa. Para as massas, a aposta foi o prato vegano Agnolotti di verdure, e ainda tortelli e tortelloni também com massa fresca e recheios artesanais. Para quem gosta de carne, o cardápio traz um novo corte, e um prato especial com filé mignon e crosta de ervas.

Seguindo todas as recomendações necessárias para o combate a covid-19, o restaurante vem implantando ainda novos produtos e serviços. Além da mudança no cardápio, a cantina está com ações especiais para as confraternizações de fim de ano, como descontos exclusivos no happy hour e o Don Romano na Sua Casa, ação em que os clientes podem desfrutar de toda a culinária preparada pelo restaurante no conforto de casa.

A sócia-proprietária da cantina, Mariana Miranda, destaca a importância dessa nova reestruturação para o restaurante nesse novo momento. “Ainda estamos enfrentando uma pandemia, mas precisamos inovar, buscar alternativas, e nós da Don Romano, apostamos na atmosfera italiana e agora com a segurança devida e comodidade aos nossos frequentadores neste novo normal é redobrada”, aposta a empresária.

Mariana também destaca as ações especiais para as festas de comemorações de final de ano no próprio restaurante. “O cliente poderá realizar sua confraternização em nosso espaço, durante o tradicional happy hour, ou no jantar. Não abrimos mão de receber nossos clientes com toda a segurança”, finaliza.

Novos Sabores

Entradas

Antipasto Della Casa

Tábua de frios – queijos reino, montanhês e provolone, salame italiano, presunto cru e peito de peru, azeitonas e caponata.

Burrata

Mozzarella de búfala cremosa, tomate confitado e pesto da casa.

Bruschetta Mix de Cogumelos

Fatias de pão italiano com mix de cogumelos e alhos caramelizados.

Pezzettini de Filetto

Deliciosas iscas de filé mignon salteadas em manteiga extra e finalizadas com molho cremoso de queijo gorgonzola.

Saladas

Quinoa

Salada de quinoa com legumes no azeite e mix de cogumelos

Risotos

Zucchini

Arroz arbóreo, abobrinha, parmesão e notas de vinho branco.

Massas Frescas

Tortelli de Zucca

Recheada com abóbora e mostarda especial ao molho creme com nozes.

Tortelloni di Formagi

Recheada com queijo brie, damasco e nozes servido com molho creme de champanhe.

Agnolotti di Verdure

Recheado com legumes assados com molho de tomates e manjericão

Verenique Sbagliato

Massa leve recheada com batata e cebola caramelizadas em creme de parmesão e prosciutto crocante.

Carnes

Filetto In Crosta

Filé mignon salteado com crosta de ervas e mostarda dijon, servido com batata ao forno.

Del Contadino

Contra fileto salteado servidos sobre ninho de fettuccine com legumes

Serviço

Don Romano Cantina & Pizzaria

St. de Habitações Individuais Sul QI 11 – Lago Sul; De segunda à quinta, das 11h30 às 23h30; sexta e sábado, das 11h30 às 00h e aos domingos das 12h às 23h.

Shopping Águas de Tambaú – R. Buriti – Águas Claras (Apenas Delivery); Todos os dias, das 18h às 23h.

Telefone: (61) 3248-0078 (Lago Sul); (61) 3435-4030 (Águas Claras)

www.donromanobsb.com.br/