Dolce Far Niente promove Festival Italiano nesta quarta (11/11) nos Complexos Gastronômicos do Sudoeste e de Águas Claras

A pizzaria e restaurante italiano Dolce Far Niente, comandado pela chef Lídia Nasser, promove mais uma edição do seu tradicional Festival Italiano, agora, em suas duas unidades, nos Complexos Gastronômicos de Águas Claras e do Sudoeste. Como de costume, na segunda quarta-feira de cada mês, o público pode apreciar uma sequência de três pratos principais à vontade, e uma sobremesa ao final, a R$ 56,90 por pessoa, no jantar.

Nesta quarta (11/11), o ravioli de carne-seca ao molho de macaxeira dá a largada, seguido por risoto de filé-mingon ao molho de pera, finalizado com gorgonzola; e minipolppettone ao molho pomodori e massa fresca de pappardelle. Um minipastel de Belém encerrar a degustação.

A noite contará com atrações musicais em solo de piano nas duas unidades, a partir das 20h. Em Águas Claras, Jones Cavalante toca rock, blues, R&B, pop, MPB e trilhas famosas de filmes. No Sudoeste, Mauro Souza, da Joy Band, apresenta MPB, bossa nova e pop. Couvert: R$ 12.

Dolce Far Niente

Festival Italiano

Segunda quarta-feira do mês (11/11), a partir das 18h.

Sequência de três pratos principais à vontade e uma sobremesa.

R$ 56,90 por pessoa.

COMPLEXO GASTRONÔMICO

Águas Claras – Avenida Castanheiras 1060, Loja 16 a 19; (61) 3451-4750. Couvert artístico: R$ 12. Classificação indicativa: livre.

Sudoeste – CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis Center, Loja 66, Brasília; (61) 3451-4751. Couvert artístico: R$ 12. Classificação indicativa: livre.