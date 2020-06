Dólar Furado lança Caixa Superpoderosa com miniburgers, milkshakes, batatas e nuggets

PUBLICIDADE

Sempre com uma novidade, o Complexo Gastronômico inovou, desta vez, com o Dólar Furado Burger. A hamburgueria, em Águas Claras, que brinca com a temática do universo geek, dos super-heróis e do mundo encantado, resolveu levar um pouco da variedade do seu cardápio aos clientes, tudo de uma única vez, exclusivamente nesta quinta-feira (25/6). A proposta é uma caixa superpoderosa, com quatro mini-hamburgueres de 80g de blend da casa, quatro milkshakes de 50ml cada, miniporções de batata canoa, batata bolinha, nuggets de frango e de batata Yabadabadoo (recheada com queijo Gouda), a R$ 82,90.

Nesta quinta (25/6), devido à ação, a hamburgueria somente atenderá com a Caixa Superpoderosa e com o Combo promocional Coragem, o burger! Os pedidos podem ser feitos durante todo o horário de atendimento da casa, das 12h às 22h30, para os serviços take out (retirada no balcão) ou delivery em Águas Claras e localidades próximas. Não é permitida a alteração de ingredientes nem itens dos lanches.

Caixa Superpoderosa

A caixa, repleta de sabores, contém: um burger Princesas – pão rosinha, hambúrguer de blend da casa, queijo, maionese tradicional, salada de ervas e brotinhos de rúcula; um Hulk – pão brioche, dois burgers de blend da casa, cebola roxa marinada, tomate confit, maionese de mostarda, alface-americana e queijo muçarela; um Brontossauro – pão australiano, hambúrguer de blend da casa, queijos cheddar e muçarela, maionese de alho, alface-americana e cebola caramelizada; e um Darth Vader – pão brioche de tinta de lula, burger de blend da casa em crosta de black rub, dark cheddar e cebola caramelizada no shoyu.

Os acompanhamentos são miniporções de batata bolinha, batata canoa, batata Yabadabadoo (recheadas com queijo Gouda) e nuggets de frango.

Já os milkshakes do combo ficam por conta dos clássicos da casa. O Mickey é feito de baunilha com biscoito Oreo. Já o Homem-Biscoito leva chocolate em calda do Shrek, à base de hortelã, e cookie em forma do Homem-Biscoito. O Superpoderosas tem sorvete de maçã verde, calda de morango, e algodão-doce. E o Bibbidi-Bobbidi-Boolo de Cenoura é casado com sorvete de baunilha e servido com calda de brigadeiro.

Os pedidos deverão ser feitos pelos contatos:

Take Out (retirada no balcão): (61) 3451-4750.