Do sushi à pizzaria: Geléia investe em novos segmentos

Mais uma novidade vindo por aí. Conhecido pelos hambúrgueres artesanais, o Geléia, agora, vai investir em outros segmentos, como de pizzaria, sushi, açaí e também em refeições para compartilhar. Em uma dark kitchen de 230 metros, localizada no Gama, o grupo vai abrigar oito marcas. Entre elas, Geléia Burger, O Concorrente, Tá Doido Burger, Dog do Geléia, além das que devem ser lançadas nos próximos meses.

Em viagem à São Paulo, feita em 2019, o empresário Alexandre Geléia viu que a tendência estava em estabelecimentos focados em entregas. “Fizemos uma pesquisa e buscamos trazer o que as pessoas têm procurado em aplicativos de delivery. Por isso, vamos expandir nosso leque de opções e trazer mais novidades para os brasilienses”, afirma

A hamburgueria queridinha da cidade também deve inaugurar mais quatro unidades até agosto, que funcionarão por take out e delivery, mesmo se for autorizado a reabertura do comércio. Em breve, os comensais do Jardim Botânico, CA 4 do Lago Norte, Taguatinga, Guará e regiões próximas poderão saborear os cardápios do Geléia Burger e do Tá Doido Burger.

“Estamos muito confiantes com esta nova fase. Queremos chegar a todas localidades de Brasília para atender a galera que curte o Geléia”, explica o empresário.

