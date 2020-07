Dia Mundial do Chocolate: conheça os benefícios do alimento e saiba como comemorar a data

PUBLICIDADE

O chocolate é uma das iguarias mais conhecidas no mundo. Da Oceania à América, o produto ganha sabores diferenciados e se adapta aos costumes gastronômicos de cada região. E não é a toa que ele tem um dia só para ele: nesta quarta-feira, 7 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Chocolate. Seja como sobremesa ou naquela vontade de comer um docinho, esse alimento é sempre uma das opções mais gostosas. Mas o produto não é apenas um aliado aos desejos, como explica o nutrólogo especialista em terapia nutricional do Hospital Anchieta, Allan Ferreira.



De acordo com ele, o chocolate apresenta cafeína, teobromina e feniletilamina, substâncias que têm efeito estimulante e geram sensação de bem-estar. Além disso, a presença do aminoácido triptofano serve de matéria-prima para a síntese de serotonina, aumentando ainda mais esta sensação. Ferreira pontua que ele é rico em vitamina A e vitaminas do complexo B, além de zinco, magnésio, manganês e cálcio.



“O chocolate possui antioxidantes e flavonóides, destes o mais importante é a epicatequina, que é um grande auxiliar na saúde cardiovascular e ajuda a reduzir o risco de trombose”, acrescenta. Apesar de ser um auxiliar no humor, na saúde cardiovascular e no nosso índice de felicidade, o chocolate deve ser consumido com moderação. O nutrólogo explica: “a presença de açúcares e gorduras na preparação o tornam um alimento excessivamente calórico, o que pode levar ao ganho de peso. Ele também possui substâncias estimulantes que, em excesso, podem levar à irritabilidade, alterações do sono e dores de cabeça”.



No Brasil, o consumo de chocolate é expressivo. Segundo dados do Euromonitor, o setor de chocolates faturou R$ 13,3 bilhões no país em 2018. Para se esbaldar na comemoração do Dia Mundial do Chocolate, nada melhor do que explorar sobremesas de encher os olhos, satisfazer o estômago e aquecer o coração. Afinal, em tempos de pandemia, as comidas reconfortantes são escolhas certeiras.



Para se esbaldar



Quem gosta da presença forte do chocolate pode aproveitar o 7 de julho para conhecer, ou provar novamente, o Chocolatudo (R$ 34). A sobremesa do Rubrio – Cozinha Autoral de Fogo & Brasa é a queridinha do cardápio do restaurante. O doce consiste em uma torta búlgara de chocolate com nata cremosa, caramelo com flor de sal e ganache de chocolate. O restaurante com cardápio assinado pelo chef e professor de gastronomia Paulo Tarso conta também com uma opção mais leve, o Tres leches (R$ 30). A sobremesa é um bolo com mousse de chocolate branco, nibs de cacau e compota de frutas vermelhas.





Outra opção de dar água na boca é o Piñata Diamante (R$ 120) do Nube Café. A proposta é associar chocolate à tradicional brincadeira latino-americana conhecida das festas de aniversário infantis. O ovo de chocolate é recheado com nove mini macarons e quatro mini trufas e para conseguir comê-los é preciso quebrar a casca do ovo com um pequeno martelo, que acompanha o produto. No Nube, o chocolate é ingrediente fundamental.



“Usamos o chocolate em muitas de nossas receitas, seja como papel principal, ou pra dar um toque especial em outros produtos. Somos apaixonadas por essa matéria-prima e todas as variedades entram na nossa cozinha”, comenta Joana Peixoto, sócia-proprietária do Nube Café.



Quem quiser um chocolate diferente pode apostar no Coração Ruby (R$ 70). O Nube Café oferece uma combinação única de ingredientes na criação: chocolate rosa Ruby, da Callebaut, e recheio de bolo Red Velvet. O doce em formato de coração é uma verdadeira obra de arte para as vistas e para o paladar.



No ‘A Mano, a Torta mousse di cioccolato (R$ 32) é a pedida certa para comemorar o Dia Mundial do Chocolate. A torta possui três camadas de musses de chocolate meio amargo, de chocolate branco e de chocolate ao leite e é coberta com raspas de chocolate. A sobremesa permite ao cliente a experiência de provar três tipos do alimento na mesma colherada, com direito ao toque leve e aveludado da textura da musse. Dá para resistir?



Serviços

‘A Mano Delivery

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 16h.

Pedidos pelo whatsapp no link: http://wa.me/ 556132458235

Informações e pedidos: (61) 3245-8235

@amanorestaurante



Nube Café

Centro Clínico Via Brasil, loja 28 – 910 SulDelivery: Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Noroeste e Sudoeste.Retirada: a combinar.Telefone: (61) 99885-8481Centro Clínico Via Brasil, loja 28 – 910 Sul

Delivery: Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Noroeste e Sudoeste.

Retirada: a combinar.

Telefone: (61) 99885-8481





Rubrio – Cozinha Autoral de Fogo e Brasa

Horário de funcionamento do delivery: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h. Domingo, das 12h às 16h.

Pedidos pelo whatsapp (61) 9 9949-6878 ou pelo iFood.

@rubriocozinha