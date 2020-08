Dia dos Pais no Taypá tem prato exclusivo criado pelo chef Marco Espinoza

PUBLICIDADE

O restaurante Taypá apresenta criação exclusiva do chef Marco Espinoza para celebrar o Dia dos Pais: Porco ao Cilindro. Disponível no almoço (a casa premiada não abre aos domingos no jantar) somente no dia 09 de agosto, o prato traz barriga de porco no bafo por sete horas, arroz com vegetais, mandioca cozida e salada de cebola roxa e pimenta cremosa. Serve três pessoas a R$ 99,00.

Porco ao cilindro estará disponível também pelo iFood e pelo sistema take-out, este com 10% de desconto à retirada no Taypá, na QI 17 do Lago Sul. O restaurante acaba de passar por uma repaginada, reabrindo com novo layout, projeto da Chique Design.

Sobre o Taypá

A expressão peruana que significa fartura, dá nome ao premiado endereço gastronômico em Brasília. Inaugurado em 2010, o restaurante com cardápio de sabor marcante inspirado na cozinha novoandina foi reconhecido já no ano seguinte pelo Governo do Peru como “Melhor Peruano no Brasil”. Entre outros prêmios foi escolhido em 2013, um dos cinco peruanos imperdíveis no mundo, de acordo com o jornal peruano Diario el Comercio. Localizado na Comercial da QI 17, no Lago Sul, o Taypá reúne grandes nomes da gastronomia local e internacional como os irmãos Ivone e Antônio Carvalho, além de Madalena Carvalho do tradicional BierFass Lago do Pontão do Lago Sul, e o chef peruano Marco Espinoza, responsável pelo criativo e elogiado menu da casa, renovado a cada seis meses. O chef Marco Espinoza é um dos expoentes da nova gastronomia no Brasil ao fundir a cozinha contemporânea com elementos, produtos e temperos tipicamente peruanos com novas técnicas. Dessa alquimia surgem pratos de sabor intenso, marcante e de muita personalidade. A maior parte dos ingredientes usados na preparação dos pratos, a exemplo de milho, quinoa, rocoto – pimenta vermelha – e lúcuma, por exemplo, é importada do Peru para servir de base para a criatividade e originalidade de Espinoza à preparação dos pratos, alguns com ingredientes tipicamente brasileiros.

Taypá

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 61 98626.0235 – Reservas, delivery e take-out

Horário de funcionamento: De segunda à sexta no almoço (das 12h às 15h) e jantar

(das 19h à 00h). Aos sábados: almoço (das 12h às 16h) e jantar (das 19hs à 01h). Domingos: para almoço a partir das 12h. Fechado no jantar.

Aceita cartões: Visa/Mastercard /Amex

Wi-fi e acessibilidade

www.taypa.com.br – email: contato@taypa.com.br