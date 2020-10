Dia do Sushi (1º/11): Nakombi celebra a data com novidades

PUBLICIDADE

Comemorado em 1º de novembro, o Dia do Sushi reforça tradições milenares da culinária nipônica. E, para celebrar a data, o Nakombi, restaurante tradicional do quadradinho, lançou algumas novidades, entre elas deliciosos especiais assinados pela chef Catarina Freire.

Agora, os comensais poderão saborear o novo gunka de salmão maçaricado, com camarão curado na beterraba e lichia. Outra novidade é o incrível harumaki de peixe branco com kani. Sem perder no quesito sabor, Catarina também traz uma receita autoral que é o quibe cru de salmão com queijo fresco e biribiri. Por fim, o ushi zushi de frutos do mar é mais uma da iguarias que faz parte dos especiais da chef. As novidades são uma cortesia do rodízio, que sai a R$104 por pessoa.

“Com o especial, posso oferecer ao cliente uma experiência única do que borbulha pela minha cabeça, sem amarras criativas. Neste versão comemorativa, o quibe de salmão cru com queijo fresco e biribiri defumado é uma surpresa pela leveza e acidez. Já o Gunka com camarão curado, traz a textura da cura com dulçor da beterraba e o toque de especiarias da lichia numa potência incrível”, explica a chef.

Nakombi

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: SCLS 404, Bloco B, Loja 35 – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a quinta: 19h às 23h/ Sexta: 12h às 15h e das 19h à 0h/ Sábado das 12h às 16h e das 19h à 0h/ Domingo: 12h às 16h / 19h às 23h

Siga: @nakombibsb