Dia do Picadinho (26/10): saiba onde saborear o prato que virou paixão nacional

Sendo quase uma unanimidade, o picadinho é um clássico na mesa dos brasileiros. Não se sabe ao certo se o prato tem origem portuguesa ou é uma tradicional iguaria da boemia carioca dos anos 50. O que se sabe é que o preparo feito com carne bovina picada é uma paixão nacional e ganhou diversas receitas criativas e autorais, inclusive nos restaurantes da capital federal. E, na próxima segunda, 26 de outubro, é celebrado o Dia do Picadinho.

Pelas mãos do chef Marcello Lopes, do Blend Boucherie, a delícia ganhou três incríveis versões, que fazem parte do Menu do Chef, servido de segunda a sexta no almoço. Entre elas, o picadinho ao molho funghi, acompanhado de arroz de alho negro e fettuccine três alhos (R$ 52,90). O menu também investiu em um surpreendente picadinho ao molho gorgonzola, que acompanha de purê de baroa com creme de espinafre e farofa panko (R$ 51,90).

No quesito sabor, o clássico picadinho ao molho vermelho, acompanhado de azeitona preta, manjericão, cuscuz marroquino com jardineira de legumes e fettuccine ao molho alfredo (R$ 50,90) também é uma ótima escolha. Para quem optar pelo tradicional rodízio da casa, a pedida é o delicioso picadinho de filé ao molho de gorgonzola (R$ 64,90). A iguaria acompanha mais de 15 guarnições exclusivas.

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

Informações e pedidos: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h/ Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @blendboucherie