Dia do Cogumelo (15/10): iguaria ganha o paladar dos brasilienses

Em 15 de outubro é celebrado o Dia Nacional do Cogumelo. A iguaria e seus vários tipos conquistaram o paladar dos brasilienses. Além de muito saboroso e versátil, é uma ótima fonte de proteína e pode ser um excelente substituto para quem não consome carne, sem perder no quesito sabor. Pensando nisso, casas do quadradinho apostam em receitas criativas que vão de hambúrguer até pratos famosos, como o clássico risoto.

Assim como no Blend Boucherie (CLN 412), que aposta em uma variedade de receitas com a iguaria. Entre elas, os comensais podem saborear o risoto de três cogumelos com raspas de limão (R$ 57,90). A casa ainda oferece um saboroso hambúrguer três cogumelos, gratinado com muçarela de búfala (R$ 65,90). A delícia acompanha um delicioso rodízio de guarnições.

Outra pedida são as saborosas entradas que fazem parte do menu à la carte do Nakombi (CLS 404). Uma das opções é o saboroso Shimeji (cogumelo na manteiga e molho shoyu – R$30) e o Shitake (cogumelo na manteiga e molho shoyu – R$ 32).

No Bla’s, a sugestão para celebrar a data é o Filé e Cogumelos (mignon ao demi-glace da casa, risoto de funghi, cogumelos frescos, tomatinho, castanha de baru e chips – R$ 63).

Já para os fãs de sanduba artesanal, o Concorrente (CLN 409) traz a opção vegetariana com hambúrguer de grão de bico empanado, shitake, pimentões defumados, crispy de abobrinha, alface americana, queijo mussarela, a deliciosa maionese da casa e pão parmesão (R$ 25).

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

Informações e pedidos: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h/ Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @blendboucherie

Nakombi

Endereço: SCLS 404, Bloco B, Loja 35 – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a quinta: 19h às 23h/ Sexta: 12h às 15h e das 19h à 0h/ Sábado das 12h às 16h e das 19h à 0h/ Domingo: 12h às 16h / 19h às 23h

Take Out e informações: (61) 99626-2106

Delivery: iFood e Uber Eats.

Siga: @nakombibsb

Bla´s

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Quarta a Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h

Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406

O Concorrente

Endereço: Comércio Local Norte 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: das 17h às 23h

Siga: @oconcorrente