Dia do Churrasco: delivery do restaurante Rubrio traz criativas possibilidades de pratos feitos na brasa

A partir do domínio do fogo ainda na pré-história, o homem compreendeu que ao assar a carne de caça a deixava mais macia, saborosa e suculenta. Mal sabiam eles que essa descoberta iria se popularizar e se tornar uma das mais preferidas na gastronomia. A técnica com pratos feitos em contato direto com o fogo é a especialidade do Rubrio, restaurante brasiliense de cozinha 100% autoral assinado pelo chef Paulo Tarso, que traz uma variedade opções desde carnes, pescados, a frutas e legumes que fazem parte da construção do prato.

Operando em sistema de delivery desde que a quarentena entrou em vigor, o chef escolheu seis pratos que levam esta técnica para compor o cardápio, onde pelo menos um dos elementos que agregam a comida passam pela brasa, como por exemplo o Parmegiana de wagyu com molho de tomates assados na brasa, queijo levemente defumado e fettuccine cacio e pepe (R$ 66), e a Pescada amarela na brasa com purê de abóbora e vegetais grelhados (R$ 73).

“O Parmegiana por ser uma carne a milanesa não pode ir na brasa, por isso escolhemos o tomate para ter esse contato direto com o fogo, onde cortamos ele pela metade, tiramos as sementes e colocamos ele com a pele virada para baixo para dar aquela chamuscada e dar aquele sabor de brasa, e a partir daí seguimos com o processo de um molho de tomate normal, assim como os vegetais que acompanham a pescada amarela”, explica o chef e sócio do Rubrio, Paulo Tarso.

Os outros quatro pratos que compõem o delivery são o arroz caldoso de costela na brasa com queijo de cabra (R$ 63); Mac’n’Cheese trufado com steak em tiras salteado com cogumelos na brasa (R$ 72); Polenta parmesana com grana padano e cogumelos salteados (R$ 62); e o Camarão grelhado na brasa com spaghetti ao molho de manteiga e limão siciliano (R$ 79).

“Selecionamos alguns dos pratos que são os favoritos de nossos clientes, e que enxergamos que teriam um melhor apelo para o sistema de delivery, tendo como pré-requisito uma entrega sem perder a qualidade do prato e sua composição”, conta o chef.

Serviço

Rubrio – Cozinha Autoral de Fogo e Brasa



Horário de funcionamento do delivery:

De segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h. Domingo, das 12h às 16h.

Pedidos: (61) 9 9949-6878 ou pelo iFood;

Para mais informações: @rubriocozinha