Cubinhos, a novidade prática e refrescante do La Paleta

Cubinhos é a novidade gelada do La Paleta, conhecida pela variedade de sobremesas refrescantes e paletas oferecidas em seu quiosque no Pontão do Lago Sul. Prática, cada caixa vem com nove cubinhos (R$ 20,00) nos sabores Ninho com nutella, Morango com leite condensado e Chocolate com recheio de brigadeiro.

Para quem preferir levar para a casa o seu Cubinhos, o quiosque La Paleta oferece opções de embalagem (isopor) para que ele chegue em sua casa com a mesma textura e temperatura.

A La Paleta é reconhecida pelos sabores oferecidos de sorvetes no palito. São mais de 30 opções desenvolvidas pela marca de sorvete brasiliense, como o tradicional Chocolate com recheio de brigadeiro, e o novíssimo Doce de leite com recheio de doce de leite, coberto com casquinhas de chocolate branco e farelo de biscoito. Há ainda milk-shakes – como o sabor Paçoquinha – e brownies, perfeitos para acompanhar as bolas de sorvete com diversas opções de sabores.

Além do Pontão do Lago Sul, a marca, surgida há seis anos, está presente em mais de 100 pontos de venda no Ceará, estado onde a sua história começou.

La Paleta – Pontão – Lago Sul

(61) 3877-2195

De segunda à sexta, das 12h às 22h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h