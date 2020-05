Cozinha afetiva inspira Dia das Mães no Delivery de Marcelo Petrarca

PUBLICIDADE 

Pratos de inspiração afetiva, no melhor estilo confort food e com pitadas contemporâneas inspiram duas opções que o Chef Marcelo Petrarca sugere para o dia das mães, através de seu delivery solidário, que prossegue ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade. A cada prato vendido no delivery, uma marmita é doada, e até o momento já foram distribuídas mais de 3 mil em toda Brasilia.

Para comemorar a data, o chef sugere o Caneloni de frango ao curry com tartar de maçã caramelizada e trufa negra, a R$ 61,00, e de sobremesa o Churros de banana com brigadeiro de leite ninho (serve duas pessoas), a R$ 35,00.

Outros pratos foram adicionados hoje, entre os quais:

Bacalhau em nata de blue cheese, com batata assada e galette de pera caramelizada (R$ 350,00 para 4 pessoas, R$ 500 para 6 pessoas, e R$ 750,00 par 8 pessoas);

Bacalhoada do chef (R$ 350,00 para 4 pessoas, R$ 500,00, para 6 pessoas, e R$ 750,00 para 8 pessoas);

Arroz de Bacalhau (R$ 400,00 para 4 pessoas; R$ 520,00 para 6 pessoas e R$ 750,00 para 8 pessoas);

Arroz de Confit de Pato ( R$ 370,00 para 4 pessoas, R$ 520,00 para 6 pessoas e R$ 700,00 para 8 pessoas);

( R$ 370,00 para 4 pessoas, R$ 520,00 para 6 pessoas e R$ 700,00 para 8 pessoas); Strogonoff de filé (R$ 200 para 4 pessoas, R$ 300,00 para 6 pessoas e R$ 400,00 para 8 pessoas);

Churros de banana com doce de leite caseiro ( R$ 100,00 para 4 pessoas, R$ 120 para 6 pessoas e R$ 160,00 para 8 pessoas);

Bolo de chocolate com calda de brigadeiro (R$ 100, para 4 pessoas, R$ 120,00 para 6 pessoas e R$ 160,0 para 8 pessoas);

Para pedir ligue para (61) 3553.9077 / 3553.9078 . WhatsApp: (61) 99219.3011 e 9 9985.2292 (Formas de pagamento: Dinheiro, Cartões de débito e crédito).

Sobre o Chef

Gaúcho de Pelotas, Marcelo Petrarca chegou em Brasília com 10 dias de idade. Formou-se em gastronomia pelo IESB e depois de graduado mudou-se para a Espanha, onde cursou a Escola de Hotelaria de Sevilha e atuou na cozinha do grande Martín Berasategui em seu restaurante homônimo, um dos melhores do mundo. Em seguida, foi para Milão, na Itália, onde trabalhou com Carlo Cracco.

De volta a Brasília, retornou ao Zuu, onde já havia atuado, para comandar a casa por cerca de dois anos. Em 2015 abriu o restaurante Bloco C, e um ano depois, o bufê Bloco C em casa, destinado a eventos. No mesmo ano, inaugurou o Reverso, restaurante dentro do hotel Blue Tree Premium Jade, e em 2018, o restaurante Lago, todos em Brasília. Todas os seus 3 restaurantes são detentores de prêmios importantes da gastronomia, assim como o próprio Chef, várias vezes apontado como o Melhor do Ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE