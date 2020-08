Costela gourmet é a sugestão do BierFass Lago para o Dia dos Pais

PUBLICIDADE

Costela gourmet, assada lentamente, acompanhada por feijão tropeiro, batata frita, salada verde e molhos vinagrete e chimichurri é a sugestão do BierFass Lago para o Dia dos Pais, celebrado no domingo, 09 de agosto. O prato serve até três pessoas e será oferecido somente na data comemorativa ao preço de R$ 140,00 no restaurante, por sistema delivery (iFood) e take-out (com 10% de desconto).

Além da Costela gourmet, o BierFass Lago possui um amplo cardápio com clássicos a base de massas, bacalhau, frutos do mar, carne e frango e pratos que servem até três pessoas. Ítens do menu que também estão disponibilizados por delivery e sistema take-out com 10% de desconto, através do telefone 61 3364-4041.