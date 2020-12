Così cria menu especial para fim de ano e confraternizações

PUBLICIDADE

O restaurante italiano Così, localizado no Brasília Shopping, preparou um pacote com menus especias para confraternizações de fim de ano. As sugestões são em quatro ou cinco etapas e incluem couvert, entrada, prato principal, sobremesa e café.

O Menu 1 inclui couvert (pães artesanais e manteiga da casa); entrada (bruschetta de mozzarela de búfala com tomate e salada verde); Primeiro Prato (tortelli recheado com ossobuco ao molho trufado); Segundo Prato (peixe do dia com batatas, lulas salteadas ao tomilho e acompanhado de molho cítrico de açafrão); Sobremesa (merengue com frutas vermelhas, sorvete de limão e manjericão) e café com petit fours, ao valor de R$ 180,00 por pessoa.

O Menu 2 possui inclui couvert (pães artesanais e manteiga da casa); entrada (bruschetta de mozzarela de búfala com tomate e salada verde ou mix de folhas verdes com amêndoas laminadas); Prato Principal (tortelli recheado com ossobuco ao molho trufado ou escalope de filé mignon empanado, acompanhado de capeline ao molho de grana padano trufado ou risoto de funghi); Sobremesa (frutas da estação ou tiramisu com biscoito champagne ao café e creme de mascarpone) e café com petit fours, ao valor de R$ 200,00 por pessoa.

O Menu 3 oferece couvert (pães artesanais e manteiga da casa); entrada (pupunha assada com molho de alcaparras e salada de rúcula ou Filet Mignon picado na faca, temperado com alcaparras, cebola roxa picada, pepino em conserva, mostarda Dijon, servido com maionese de mostarda l’ancienne, rabanete e picles de cebola caseiro); Prato Principal (Ravioli de pato com molho de laranja e pinoles tostados ou Bife de chorizo Premium grelhado com batatas rústicas e cogumelos servido com molho de gorgonzola ou Risoto de Funghi); Sobremesa (frutas da estação ou chocolate em cinco texturas) e café com petit fours, ao valor de R$ 220,00 por pessoa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todas as opções incluem a possibilidade de incluir bebidas alcoólicas ou não alcoólicas com um acréscimo de valor. Reservas e mais informações: (61) 3553-6942.

Così – Brasília

Brasília Shopping, 2º piso (Setor Comercial Norte, Quadra 5). 100 lugares

Funcionamento: De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h / sexta das 11h30 às 15h e das 18h30 à 0h / sábado das 12h às 16h e das 19h à 0h e domingo das 12h às 16h e das 19h às 22h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fone: 61 3553-9942