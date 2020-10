Così celebra Dia Nacional do Macarrão com prato exclusivo

PUBLICIDADE

O Dia Nacional do Macarrão é celebrado neste domingo, dia 25 de outubro. Para comemorar a data, o italiano Così, localizado no Brasília Shopping, criou um prato exclusivo, que poderá ser degustado no almoço e no jantar no sábado, dia 24, e no almoço de domingo, 25. O Tagliatelle com Ragu de Pato e azeitonas pretas tem a assinatura do renomado chef da casa, Renato Carioni, e custa R$ 66,00 por pessoa.

Così – Brasília

Brasília Shopping, 2º piso (Setor Comercial Norte, Quadra 5). 100 lugares

Funcionamento: De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h / sexta das 11h30 às 15h e das 18h30 à 0h / sábado das 12h às 16h e das 19h à 0h e domingo das 12h às 16h e das 19h às 22h30.

Fone: 61 3553-9942