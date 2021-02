Do home office para o Anywhere Office: cerveja Corona apoia consumidor que sonha em trabalhar com os pés na areia

PUBLICIDADE

Acordar em um dia comum, abrir a janela e ver o mar – quem nunca sonhou com isso? Em tempos de trabalho remoto, essa realidade pode estar mais próxima do que se imagina. Até 2020, poucas empresas no Brasil estavam prontas para o home office, mas quase dez meses depois, muita gente viu benefícios e quer continuar nessa modalidade – e por que não transformá-lo em Anywhere Office? Essa é a ideia da nova campanha promovida pela cerveja Corona. Nascida na praia, a marca quer difundir o conceito de work with a view (trabalho com uma vista), mostrando que é possível trabalhar em qualquer lugar, inclusive com os pés na areia, com mais qualidade de vida e possivelmente até com mais produtividade.

Para isso, a cerveja acaba de lançar um relatório de tendências com base em pesquisa da Box1824 – produzido em parceria com The Summer Hunter, o documento fala sobre o trabalho remoto como uma mudança que foi acelerada pelo cenário da pandemia, mas que deve se manter depois dela, seja parcial ou integralmente. Entre os dados reunidos no documento, é possível identificar que 52% dos profissionais brasileiros desejam manter o trabalho remoto após o isolamento com idas ocasionais ao escritório (IBM, 2020); 94% das empresas brasileiras afirmam que atingiram ou superaram suas expectativas de resultados com o home office (Fundação Instituto de Administração, 2020) e 70% da forma de trabalho global funcionará remotamente pelo menos cinco dias ao mês (WGSN, 2020). Para conferir todas as informações, basta acessar thisisliving.com.br/anywhereoffice.

“A rotina ficou mais flexível – no sentido de você poder estar em ‘casa’, em contato com a natureza, respirando um ar puro e tendo a chance de, numa pausa no expediente, dar um pulo no mar e voltar para participar de uma sequência de reuniões. Num momento de reclusão como o que vivemos, isso tudo faz muita diferença”, conta o Head de Vendas Fernando Flumian, que escolheu a cidade litorânea de Barra do Una (SP) para passar pelo período da quarentena com mais qualidade de vida e perto da família. Ele e outros profissionais de diversas regiões do país que já adotaram a prática contam suas histórias no site da campanha.

Além disso, Corona ainda vai dar uma ajudinha para que alguns consumidores pelo Brasil possam viver essa experiência – a marca também anuncia a promoção Anywhere Office, que vai sortear uma semana de hospedagem (dentro das regras de distanciamento social), com transporte e alimentação também inclusos, para quem quer trabalhar inspirado pelos paraísos naturais brasileiros, sempre com o máximo de cuidado e responsabilidade e de acordo com as medidas de saúde e segurança adotadas por cada região. Os escritórios adaptados ficam em destinos como Ilhabela (SP), Praia do Rosa (SC) e Trancoso (BA) e para acessar o regulamento e participar, o público pode entrar no site da ação.

“Sabemos que a adaptação ao formato remoto não foi fácil, mas também mudou o conceito de espaço de trabalho. Para algumas profissões, isso significava estar em um escritório; hoje pode significar trabalhar em um espaço confortável, com sinal de internet e energia elétrica”, explica João Pedro Zattar, gerente de marketing de Corona. “A nossa proposta com Anywhere Office é compartilhar informação de qualidade e relevância para que as pessoas que trabalham remotamente possam trazer mais equilíbrio e saúde mental para a sua rotina simplesmente mudando de ares, estando mais próximas da natureza e ganhando até mais produtividade por conta disso”, complementa.

O lançamento da campanha ainda conta com um vídeo produzido pela Box1824, que pode ser conferido no YouTube de Corona Extra Brasil.