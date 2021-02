Coqueiral: foco em produto orgânico e sustentável

PUBLICIDADE

Cezar camilo

[email protected]

Para o futuro do queijo artesanal, a intenção dos produtores é que outros ramos sejam desenvolvidos, outros processos de maturação, e novos incrementos à inovação do negócio. Embalagens diferenciadas, material para divulgação, no impresso ou no digital, podem destacar a marca no mercado. Uma tendência mundial para os denominados “negócios verdes”, ou seja, os empreendimentos sustentáveis que tenham atividades de produção e distribuição baseadas em um desenvolvimento socioambiental.

Dados do Ministério da Agricultura mostram que o número de agricultores com certificação orgânica dobrou em oito anos. Além disso, observou-se o crescimento do Comércio Justo e Solidário nos EUA e na Europa. Isso demonstra que a tendência é a valorização da produção e do consumo sustentável.

“O crescimento médio anual das vendas no varejo de produtos orgânicos no mundo foi superior a 11%, no período de 2000 a 2017. O setor se tornou pujante economicamente, ainda mais quando se comparam seus resultados recentes aos dados sobre o consumo de produtos agrícolas básicos não orgânicos, em especial, nos países desenvolvidos”, ressaltou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) no último levantamento do setor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a pandemia, a linha orgânica, mais artesanal, foi um dos setores que mais se beneficiaram com os hábitos de mudança no estilo de consumir alimentos. A Synapcom, uma empresa especialista em soluções full commerce, analisou as vendas online do segmento no primeiro semestre deste ano e detectou alta de 160% apenas no segundo bimestre do ano passado (maio e abril).