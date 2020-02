Conheça os participantes da 22ª Brasília Restaurant Week

PUBLICIDADE 

A primeira sexta-feira de fevereiro chega com um gostinho especial: abertura da 22ª Brasília Restaurant Week. Os brasilienses poderão aproveitar para curtir o fim de semana com menus especialmente criados para o evento que acontece de 7 de fevereiro a 1º de março na capital. Com mais de 60 restaurantes participantes divididos em três categorias, os brasilienses poderão apreciar menus de entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 43,90.

Entre os participantes, culinárias contemporâneas marcam os menus inspirados na gastronomia de diferentes países do mundo. Para a edição, 11 restaurantes estreiam no festival e oferecem preparos variados que incluem pratos na parrilla e comidas tipicamente paraenses. Na lista de novidades confirmadas constam Aglio, Bartô, Cão Véio, Così, Dom Francisco, Pecorino, Pecorino Bar & Trattoria, Primus Boutique de Carnes, Reduto Bar, SouthSide Brasília e Ver o Pará.

As casas podem oferecer cardápios de almoço e/ou jantar e estão divididas em três categorias. No menu Convencional, restaurantes como Saj, Cowtainer e Paris 6 oferecem almoço a R$ 43,90 e jantar a R$ 54,90. Nau Frutos do Mar, Caminito ParrilLa, Oliver e Doma Rooftop são alguns dos participantes da categoria Plus, com almoço a R$ 55 e jantar a R$ 68. Com preparos a R$ 68 no almoço e R$ 89, Così e Rubaiyat participam como opções Premium. A edição conta com o Iguatemi Brasília como Shopping Oficial, tendo o Abbraccio e Pobre Juan como participantes.

As tradicionais doações para a Organização Não Governamental (ONG) Amigos da Vida continuam na 22ª Brasília Restaurant Week. Nas refeições, os clientes podem acrescentar R$ 1 por menu degustado, que serão arrecadados e doados para a construção de brinquedotecas em hospitais da rede pública do Distrito Federal.

O trabalho é realizado pela ONG, que assiste crianças portadoras do vírus HIV.

Após Brasília, o evento chega à São Paulo, entre os dias 27 de Março a 19 de Abril. Tradicionalmente, o festival passará também por mais 17 cidades do país.

Confira abaixo a lista completa de participantes da 22ª Brasília Restaurant Week:

PREMIUM

Così

Rubaiyat Brasília

PLUS

Abbraccio – Iguatemi Brasília

Abbraccio – ParkShopping Brasília

Avenida Paulista

Barbacoa

Berlim Casa de Pães

Bla’s

Caminito Parrilla

Cão Véio

Capim Dourado

Casa Doce Família Artesanal

Casero Restaurante & Bistrô

Confraria do Camarão

Contê – Food & Drinks

Dom Francisco – Asbac

Doma Rooftop

Due Trattoria e Bruschetteria

Fortunata

L’Entrêcote de Paris

Le Jardin du Golf

Limoncello

Liv Lounge

Nakombi

Nau Frutos do Mar

Noah Garden Bar

Oliver

Pecorino – Asa Sul

Pecorino – Park Shopping

Pecorino Bar & Trattoria – Boulevard Shopping

Pobre Juan

Quitinete Gourmet

Reduto Bar

Restaurante Universal

Rio Bistrô e Lounge

Sagres Restaurante

SouthSide Brasília

Trattoria da Rosário



CONVENCIONAL

Açougue 61

Aglio

Bartô

Bartolomeu

Brace

Cowtainer

Croissanterie Café | Bistrô

Dudu Bar – Asa Sul

Dudu Bar – Lago Sul

Fred Restaurante

LaaP Cocina Argentina – Águas Claras

LaaP Cocina Argentina – Asa Sul

Loca Como Tu Madre

Manitas Food & Friends

Nonna Augusta

Parfait Bistrô – Sudoeste

Paris 6

Piantas Bistrô

Pinguim

Primus Boutique de Carnes. Unidades Águas Claras

Primus Boutique de Carnes. Unidades Asa Sul

Saj

Tio Gu – Asa Sul

Ver o Pará

Serviço

22ª Brasília Restaurant Week

Data: 7 de fevereiro a 1º de março

Valores:

Menu Restaurant Week: R$ 43,90 almoço e R$ 54,90 jantar

Menu Restaurant Week Plus: R$ 55 almoço; e R$ 68 jantar

Menu Restaurant Week Premium: R$ 68 almoço e R$ 89 jantar.

Ação social: Acréscimo sugerido de R$ 1 no valor dos menus a ser doado para a ONG Amigos da Vida.

Mais informações: www.restaurantweek.com.br

Redes sociais: @restaurantweekbrasil

ONG beneficiada: Amigos da Vida

Hashtag oficial: #BrasilRW