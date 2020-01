Conheça o QMF, raro espumante tinto disponível na Vinalla Vinhos

PUBLICIDADE 

Aromas fortes de frutas vermelhas e negras, sabor suave e equilibrado e bolhas finas que se fixam como um cordão circular pela taça. Essa é a experiência de beber o raro espumante tinto brut QMF (R$ 129), produzido pela Quinta da Mata Fidalga. Excelente pedida para o verão devido à sua refrescância, a bebida está disponível em quantidade limitada na boutique Vinalla Vinhos.



O QMF é feito do blend de duas uvas tintas da região de Bairrada, em Portugal: Baga e Touriga Nacional. A escolha das castas influencia tanto no sabor suave e fresco, quanto no corpo da bebida, além da coloração. “Os espumantes costumam ser bem equilibrados e leves, mas por ser tinto, esse é um pouco mais encorpado, mas sem pesar no paladar. Uma das diferenças mais marcantes entre ele e os tradicionais brancos e rosés”, explica o vendedor da loja, João Henrique.



O QMF é feito pelo método tradicional de fermentação, conhecido como Champenoise. Nesse processo, a bebida passa por duas fermentações. Na primeira ela fica em um tanque de inox por sete dias, o que deixa o vinho base aromático e com taninos mais macios. A segunda fermentação é feita direto na garrafa para que o líquido adquira gás carbônico e faça a “tomada de espuma”. Antes da comercialização, o espumante descansa por oito meses para evoluir em termos de sabor.



Na hora de estourar o espumante, acompanhamentos sempre caem bem. Pelo sabor equilibrado, a bebida costuma harmonizar bem com grande parte dos pratos, de frios a pizzas. A versão tinta, por sua vez, é um bom contraponto para entradas e pratos mais leves. Entre as tantas regras de harmonização, a melhor delas é combinar com aquilo que você mais gostar.



Vinalla Vinhos

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco D, Loja 312 Shopping Liberty Mall – 1º piso

Horário de funcionamento da loja: de segunda-feira à sábado, das 9h às 21h

Informações e reservas: (61) 3328-8837