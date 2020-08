Confira as novidades do restaurante Nakombi

Conhecido pelo rodízio variado, o restaurante Nakombi traz mais um lançamento para os apaixonados por comida japonesa. O Especial da Chef pode ser saboreado pelos comensais e contempla opções de dar água na boca. É uma verdadeira viagem pela gastronomia contemporânea.

O saboroso lançamento é composto por: roll de mexilhão com gel de caipirinha, temaki crocante de skin; peixe branco com purê secreto e sour cream; e, por fim, camarão empanado, salmão maçaricado e molho de pitanga (os itens são rotativos). A delícia faz parte do rodízio, que sai a R$ 104 e às sextas, no almoço, está no valor promocional de R$ 94 por pessoa

“Neste especial trouxemos a mistura da cultura brasileira, utilizando o gel de caipirinha, sem perder a essência e o sabor inconfundível da gastronomia japonesa”, explica Catarina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Protocolo de segurança

Ao chegar no restaurante, todos os clientes recebem em um ziplock um Kit de Rodízio Individual que contém: mini álcool em gel, hashi, molhos, guardanapos, lápis individual e comanda de pedidos descartável. Além disso, a casa está seguindo todas as recomendações de distanciamento e a limpeza das mesas e balcões foram intensificadas. Na entrada, há também um totem com álcool gel para higienização das mãos.

Nakombi

Endereço: SCLS 404, Bloco B, Loja 35 – Asa Sul

Horário de funcionamento:

Take Out e informações: (61) 99626-2106

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Delivery: iFood e Uber Eats.

Siga: @nakombibsb