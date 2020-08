Compre um prato e ganhe outro no Empório Árabe Restaurante e na Dolce Far Niente

PUBLICIDADE

O Empório Árabe Restaurante e a Dolce Far Niente, ambos comandados pela chef Lídia Nasser, oferecem a promoção “Compre um e ganhe outro”, desta segunda (24/8) até quinta-feira (27/8). Nesses dias, na compra de um prato principal individual, você ganha outro de igual ou menor valor, com exceção dos preparos que levam lagosta. A ação é válida no almoço e no jantar, de acordo com o horário de atendimento das casas, localizadas nos Complexos Gastronômicos de Águas Claras e Sudoeste. Disponível para consumo no restaurante, delivery e take out (retirada no balcão).

Uma das sugestões da casa especializada em comida árabe, o Empório Árabe, é o Carré de Cordeiro. Ele é preparado com costela de cordeiro ao molho de romã, purê de damasco e couscous marroquino (R$69,90).

Para os amantes de peixe, a dica é o Filé de Pescada Amarela, um filé cozido e depois grelhado, ao molho de homus de pesto, nozes e hortelã, acompanhado de arroz branco com amêndoas, uvas-passas e cebolinha (R$ 58,90).

Já no restaurante italiano Dolce Far Niente, o público pode apreciar o Fettuccine Madeira, que é um fettuccine artesanal com cogumelos ao molho Madeira, acompanhado de picadinho de filé-mignon (R$ 54,90).

Um dos pratos mais pedidos da casa, e que também participa da oferta, é o Risoto de Filé com Funghi, feito com picadinho de filé-mignon e funghi seco (R$ 66,90).

No Complexo Gastronômico de Águas Claras, as promoções não são cumulativas. Já no Sudoeste, a oferta acumula, ou seja, o cliente pode pedir um prato da Dolce Far Niente e outro do Empório Árabe Restaurante, e vice-versa.

Dolce Far Niente

Complexo Gastronômico de Águas Claras – Avenida Castanheiras 1060, Loja 16 a 19; (61)

3451-4750.

De segunda a quinta, das 18h à 0h. Sexta, das 11h30 às 15h e das 18h

à 0h.

Sábado e domingo, das 11h30 às 16h e das 18h à 0h.

Complexo Gastronômico do Sudoeste – CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis Center, Loja 66,

Brasília; (61) 3451-4751.

Diariamente, das 11h à 0h.

Empório Árabe Restaurante

Complexo Gastronômico de Águas Claras – Avenida Castanheiras,

Lote 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall; (61) 3451-4750.

Diariamente, das 10h à 0h.

Complexo Gastronômico do Sudoeste – CLSW 304 Bloco

B, Ed. Oásis Center, Loja 66, Brasília; (61) 3451-4751.

Diariamente, das 11h à 0h.