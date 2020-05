Compartilhe sua festa: Nube Café lança kits personalizados para comemorações de aniversário

PUBLICIDADE 

As festas de aniversário em 2020 estão um tanto quanto atípicas por causa da pandemia do Covid-19. Há quem diga que neste ano nem vai considerar quem fez aniversário por não poder comemorar com seus amigos e familiares devido ao isolamento social. No entanto, não é porque não se pode sair de casa, que você deve deixar de celebrar, e, pensando nisso, o Nube Café decidiu lançar o projeto “Compartilhe sua festa”.

A iniciativa funciona da seguinte maneira: os amigos e familiares podem presentear o aniversariante com um kit festa personalizado, e, esse mesmo kit também chegará na casa de seus convidados, igual ao que ele vai receber, mas, em formato reduzido e individual. Segundo Sofia Peixoto, sócia-proprietária do Nube Café, a ocasião pode ser uma ótima oportunidade para conectar as pessoas, mesmo que de longe, e viver um momento de descontração em meio à quarentena.

“A ideia é a pessoa ter um kit festa em casa e encomendar o menor para compartilhar com os amigos e familiares, para sentirem que estão fazendo parte da comemoração, é algo que mesmo de longe, faz com que as pessoas se sintam mais próximas e presentes ali na comemoração”, explica.

Atualmente o Nube Café disponibiliza o kit em duas categorias. Kit festa para até cinco pessoas: um bolo PP, 20 macarons sortidos, 12 trufas sortidas e uma vela (R$ 195); Kit festa para até 10 pessoas: um bolo P, 20 macarons sortidos, 18 trufas sortidas e uma vela (R$ 255); Kit individual para a casa dos convidados: um mini bolo, três macarons e duas trufas sortidas (R$ 35);

Os pedidos devem ser feitos com 72 horas de antecedência, via WhatsApp pelo número (61) 9 9885-8481, e retirados na própria loja, no Centro Clínico Via Brasil (710/910 Sul), loja 28, ou com agendamento prévio para entrega com possível possível cobrança de taxa de entrega a depender da localização.

Serviço

Compartilhe sua festa – Nube Café

Pedidos por WhatsApp: (61) 9 9885-8481 Encomendas: devem ser feitas com 72h de antecedência, e retirados na própria loja, ou com agendamento prévio para entrega com possível possível cobrança de taxa de entrega a depender da localização. Pedidos em menor prazo sujeito à taxa de urgência: 10% do valor total do pedido.

Pagamento: por depósito no Banco do Brasil ou cartão de crédito utilizando o aplicativo Picpay.

Retirada: Nube Café – SEPS 710/910 Centro Clínico Via Brasil, loja 28 – Asa Sul, Brasília – DF

Para mais informações: @nubecafe