Comida em casa com sabor e praticidade

Comandada pelo chef Philipe Guerra, a marmitaria brasiliense Guerra Gastronomia lança novo cardápio, que contempla pratos tradicionais e fitness trazendo muito sabor e praticidade para quem não tem tempo de cozinhar em casa.

Entre os lançamento, destaque para o espaguete de abobrinha ao molho bolonhesa; escondidinho de abóbora com carne e queijo; escondidinho de batata doce com frango e molho de queijo; bife a parmegiana; yakisoba de legumes; moqueca de peixe, entre outros.

“Nossa ideia é levar comida boa, temperada, prática e com um preço justo. Sabemos da vida corrida da maioria das pessoas, então queremos levar praticidade para o dia a dia de quem gosta de comer bem. Nossos clientes são recém casados, solteiros que moram sozinhos ou quem realmente não tem tempo pra cozinhar e acaba comendo besteira na rua. Nada melhor que chegar em casa e ter a comida pronta”, afirma o cozinheiro.

Os valores das marmitas variam entre R$12.90 e R$15.90, podendo ser adquiridas com preço promocional se compradas em pacotes com 10 pratos (R$ 129.90). No mês de julho, o pacote com 10 está com preço promocional de R$99.90, exceto os pratos com peixes.

Sobre o cozinheiro Philipe Guerra

Apaixonado pela gastronomia desde a adolescência, começou sua história com a cozinha ainda criança inspirado pela avó. De Recife, veio para Brasília aos 13 anos e desde então desenvolve sua relação com temperos e panelas. Com apenas 27 anos, já trabalhou em renomados restaurantes da cidade, além de atuar como personal chef em diversos eventos.

Guerra Gastronomia

Redes Sociais: Facebook: @GuerraGastronomia.

Entrega em varias localidades de Brasília.

Instagram: @guerragastronomia

Telefone para pedidos: 61 – 98138-6486