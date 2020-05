Comemore o Dia das Mães sem sair de casa com ofertas do Complexo Gastronômico

PUBLICIDADE 

O segundo domingo de maio (10/5), marcado pela comemoração do Dia das Mães, neste ano será diferente. A pandemia do Covid-19 alterou toda programação familiar, de um domingo repleto de beijos e abraços para algo mais simples e reservado em casa. Pensando nisso, a empresária e chef Lídia Nasser lançou ofertas para que as famílias possam celebrar a data sem a necessidade de ninguém ir para a cozinha nem sair de casa.

Todas as marcas dos seus Complexos Gastronômicos, em Águas Claras e no Sudoeste, oferecerão pratos com descontos especiais. Em sua maioria, perfeitos para compartilhar. Confira:

Empório Árabe Restaurante

Carro-chefe da casa, o Carneiro Marroquino (para quatro pessoas), desfiado e elaborado com cebola, cebolinha e nozes, guarnecido de arroz aletria e batatas sautées, sai de R$ 185,90 por R$ 135,90; e o kibe assado (também para 4 pessoas) – recheado com queijo, acompanhado de arroz com lentilhas, cebola frita, tabule e batatas sautées -, de R$ 148,90 por R$ 99,90. Ofertas válidas somente neste domingo (10/5), das 12h às 23h, nos Complexos Gastronômicos de Águas Claras e Sudoeste.

Para quem preferir montar seu próprio cardápio, o Empório Árabe restaurante dispõe de um menu com opções para encomendas de pratos clássicos e outros bem típicos da cozinha árabe como pernil de cordeiro ao molho de romã, Carneiro Marroquino, frango ao molho de amêndoas, arroz com amêndoas, charutos de uva e de repolho, tabule, saladas e sobremesas. As encomendas serão recebidas até as 12h deste sábado (9/5). O menu completo pode ser solicitado pelo WhatsApp (61) 99239-3049.

Dolce Far Niente

O restaurante italiano e pizzaria oferece, para a data (10/5), Paillard (para 4 pessoas) – filé-mignon batido e finamente grelhado, servido com talharim ao molho béchamel, gratinado no forno a lenha com parmesão – de R$ 189,90 por R$ 129,90; e também o Filetto alla Parmigiana (para 4 pessoas) – filé-mignon à parmegiana guarnecido de fettuccine al burro e sálvia -, de R$ 195,90 por R$ 135,90. Ofertas válidas somente neste domingo (10/5), das 12h às 23h, nos Complexos Gastronômicos de Águas Claras e Sudoeste.

MaYuu Sushi

Um combinado especial, criado para a data (10/5), composto por 30 peças: 5 sashimi garlic, 5 sashimi anchova delux, 2 joy de salmão, 2 joy masago, 2 niguiri de salmão, 2 hossomaki de salmão, 2 niguiri de camarão empanado, 2 especial MaYuu, 2 uramaki alho e grelhado, 4 uramaki filadélfia, 2 gunkan filadélfia. Acompanha espumante de sake gaseificada Hana-Awaka (250ml). Tudo a R$ 85,90. Oferta válida somente neste domingo (10/5), das 12h às 23h, nos Complexos Gastronômicos de Águas Claras e Sudoeste.

Dólar Furado Burger

Para as mães que não dispensam um suculento burger nem em datas comemorativas, neste domingo (10/5), o Mulher Bacon sai de R$ 29,90 por R$ 19,90 (sem acompanhamento de batatas). Ele é uma deliciosa combinação de pão brioche com bacon, 160g de hambúrguer suíno com bacon, bacon, vinagrete, maionese de alho e queijo muçarela. Oferta válida somente neste domingo (10/5), das 12h às 23h, com atendimento apenas no Complexo Gastronômico de Águas Claras e localidades próximas.

Delicatus Confeitaria

Após uma breve pausa no serviço, a confeitaria retorna com novidades para este Dia das Mães (10/5). Há duas opções:

Cesta – com flores, torta, chocolate, suco e muitas frutas: banana, maçã, morango, pera, melancia baby, abacaxi, mamão papaya, ameixa, goiaba, laranja-da-Bahia, mexerica, uva sem caroço, banoffee individual, damasco com chocolate, uma garrafa de suco Mitto e um jarro de flor.

As encomendas podem ser feitas até as 12h, deste sábado (9/5). O valor é R$ 145 + taxa de entrega, que varia de acordo com a localidade. A entrega será realizada sem horário marcado, dentro do período comercial, das 9h às 18h.

O cliente também pode retirar a cesta, no sábado e domingo (dias 9/5 e 10/5), a partir das 12h, nos Complexos Gastronômicos de Águas Claras e do Sudoeste.

O pagamento pode ser presencial, nas lojas; pelo Picpay ou via transferência bancária, em dia útil e horário comercial. O aceite da encomenda só ocorrerá mediante o envio do comprovante.

Encomenda de Banoffee:

Um dos carros-chefes da Delicatus Confeitaria, a Banoffee, composta por camadas de biscoito, doce de leite, banana e chantilly, também estará disponível neste domingo (10/5), mediante encomenda até as 12h deste sábado (9/5), somente com retirada no balcão nos Complexos Gastronômicos de Águas Claras e do Sudoeste. Não haverá entregas para esse produto.

Para as encomendas de domingo, há três tamanhos de banoffee disponíveis: individual (R$ 16,90), pequena (R$ 45,90) e média (R$ 65,90).

COMPLEXOS GASTRONÔMICOS

ÁGUAS CLARAS

Marcas em operação: Delicatus Confeitaria, Dólar Furado Burger, Dolce Far Niente, Empório Árabe Restaurante e MaYuu Sushi.

Avenida Castanheiras, Lote 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall.

TAKE OUT (retirada no balcão): (61) 3451-4750.

Delivery: (61) 99239-3049 (WhatsApp).

Áreas atendidas pelo delivery de Águas Claras:

Águas Claras (toda a cidade); Park Way próximo a Águas Claras, da quadra 1 à 5; Taguatinga Norte (da QNA à QNF e QI); Taguatinga Sul (da QSA à QSE); Areal (QS 1, 3, 5 e 7); Guará 1 e 2; Lúcio Costa e Super Quadra Brasília (SQB).

SUDOESTE

Marcas em operação: Delicatus Confeitaria (somente para o Dia das Mães), Dolce Far Niente, Empório Árabe e MaYuu Sushi.

CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis Center, Loja 66, Brasília.

TAKE OUT (retirada no balcão): (61) 3451-4751.

Delivery: (61) 99239-3049 (WhatsApp) e (61) 3451-4751.

Áreas atendidas pelo delivery do Sudoeste:

Sudoeste, Octogonal, SMU, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, Asa Sul, Asa Norte, SAAN, SIA, SGCV, Setor Policial Sul, e Noroeste.