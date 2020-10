Comemore o Dia da Massa com muito sabor

PUBLICIDADE

Há cerca de 20 anos, em 25 de outubro, é celebrado o Dia Mundial da Massa. Versátil, a iguaria permite mil e uma possibilidades de recheios e molhos. E, claro, as inúmeras receitas caíram no gosto dos brasileiros e podem ser apreciada de várias formas. Em Brasília não é diferente! Restaurantes da capital apostam em preparos criativos pra lá de deliciosos. Veja onde celebrar a data em grande estilo.

O Blend Boucherie (CLN 412) traz o Cantinho Italiano dedicado a receitas incríveis, unindo clássicos e autorais. Entre as opções da casa, o Manzo Fettuccine preparado com cubos de filé ao molho napolitano, acompanhado de muçarela de búfala e manjericão fresco (R$ 61,90). Outro clássico da casa com o toque do chef Marcello Lopes é o Fettuccine Gamberoni com camarões ao molho branco, presunto cru, tomate cereja assado e espinafre com um toque de molho napolitano (R$ 73,90).

Já no Southside (CLS 407), a sugestão para celebrar o Dia da Massa, é o risoni, típico da cozinha italiana. A casa traz o delicioso ingrediente feito com camarões salteados e espinafre (R$ 82). A pedida no Bla’s (CLN 406) é o tradicional nhoque de batata. A delícia contempla o prato: Camarada Camarão (nhoque de batata ao creme de leite fresco, camarões salteados, raspas de limão siciliano e queijo serra da canastra – R$ 69).

Fora do plano piloto, o Parrilla Beer, localizado no Gama, aposta no clássico carbonara (fettuccine com molho preparado à base de queijo e bacon – R$ 30) e a novidade da casa é o espaguete Mafalda (espaguete ao sugo e filé mignon – R$ 15).

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

Informações e pedidos: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h/ Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @blendboucherie

Southside

Endereço: CLS 407 – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a quinta das 19h às 23h/ sexta das 19h à 0h e sábado das 13h às 16h e das 19h à 0h

Reservas: https://linktr.ee/ southsidebrasilia

Bla´s

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Quarta a Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h

Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406

Parrilla Beer

Endereço: Praça 1, Loja 6,7,8 – Cine Itapuan – Gama.

Horário de Funcionamento: terça a sábado, das 12h à 00h e domingo das 12h às 23h.

Siga: @parrilabeer