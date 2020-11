Começou a 3ª edição do Boa Mesa Brasília

PUBLICIDADE

Tem ravióli recheado com creme de beterraba assada no sal grosso; curry de banana-da-terra com camarão, mini milho e ervilha torta; peito de pato com canjiquinha cozida no tucupi com jambu; polvo grelhado com batata e emulsão de alcaparras; filé mignon ao molho bordelaise e terrine de macaxeira com manteiga de garrafa; camarão crocante no perfume de tangerina, entre outras deliciosas criações.

Durante trinta dias, os apreciadores da boa gastronomia poderão degustar menus criados exclusivamente para o período pelos melhores chefs da cidade. É que começou o Boa Mesa Brasília, um evento criado para quem aprecia os prazeres da mesa e tem duração até o dia 1º de dezembro.

São 20 endereços em diferentes pontos de Brasília com menus especiais, entrada + prato principal + sobremesa, com nomes que fazem alusão à cidade: Tesourinha (R$ 69,00), Catetinho (R$ 84,00), Catedral (R$ 92,00) e JK (R$ 115,00).



Confira as casas participantes :

Authoral, Caminito (2 casas), Cosí, Dom Francisco, Dona Lenha (4 casas), Gran Bier, Le Parisien Bistrot, Nau, Santé 13, Taypá, Tejo, Ticiana Werner, Toro (2 casas) e Villa Tevere.

E, as novidades não param por aí! O festival, que aconteceria em abril, foi adiado devido à pandemia, mas como sempre é tempo de comemorar, a edição que celebra os 60 anos de Brasília traz uma surpresa incrível: três artistas da cidade criaram azulejos especiais para a data. Carmen Santhiago, Alexsandro Almeida e Ralfe Braga assinam os desenhos, cada um mais lindo do que o outro e que são a cara de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Funciona assim: a cada menu pedido, com mais R$ 15,00 o cliente leva para casa um dos azulejos do festival. São 10 diferentes estampas distribuídas pelos restaurantes participantes. Dá até para colecionar.

Você pode fazer quadros, porta louça, usar na parede da varanda, como porta copos, dar de presente… e por aí vai. Mas, atenção! As peças são limitadas. Então, corra para garantir as suas.

Todas as casas participantes estão seguindo à risca as normas de proteção contra a COVID-19. Por isso, é sempre bom fazer a sua reserva no telefone do restaurante escolhido.

Para saber mais sobre o Festival Boa Mesa Brasília e o menu de cada participante, acesse: www.instagram.com/festivalboamesabrasilia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Festival Boa Mesa Brasília

De 02 de novembro a 1º de dezembro de 2020

Mais informações nas casas participantes e nas redes sociais do evento, Instagram e Facebook: @festivalboamesabrasilia